https://ria.ru/20250815/premiya-2035429246.html

Трамп и Путин будут достойны Нобелевской премии мира, считает эксперт

Трамп и Путин будут достойны Нобелевской премии мира, считает эксперт - РИА Новости, 15.08.2025

Трамп и Путин будут достойны Нобелевской премии мира, считает эксперт

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, если достигнут мирного соглашения по Украине, будут заслуживать Нобелевской премии мира, заявил... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T05:46:00+03:00

2025-08-15T05:46:00+03:00

2025-08-15T05:46:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150860/90/1508609041_0:215:3501:2184_1920x0_80_0_0_ec37ba8a3bbce99ced7d2ab417009920.jpg

САН-САЛЬВАДОР, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, если достигнут мирного соглашения по Украине, будут заслуживать Нобелевской премии мира, заявил РИА Новости профессор государственного Университета Эль-Сальвадора Давид Эрнандес. "Не сомневаюсь, что если удастся достичь мирного соглашения в этом кровопролитном конфликте, и Дональд Трамп, и Владимир Путин будут заслуживать Нобелевской премии мира", - сказал Эрнандес. По словам профессора, Аляска как место проведения саммита само по себе является "намёком на узы дружбы, исторические связи, общую границу и общие интересы" между Россией и США. Усилия Трампа по посредничеству в урегулировании Эрнандес назвал очень ценными, поскольку они помогают "избежать конфликтов вроде противостояния России и Украины". Он напомнил, что сам Трамп назвал происхождение этого конфликта ужасающей ошибкой администрации Байдена и Демократической партии США. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

https://ria.ru/20250815/stepashin-2035425032.html

https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске