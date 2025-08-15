https://ria.ru/20250815/premiya-2035429246.html
Трамп и Путин будут достойны Нобелевской премии мира, считает эксперт
САН-САЛЬВАДОР, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, если достигнут мирного соглашения по Украине, будут заслуживать Нобелевской премии мира, заявил РИА Новости профессор государственного Университета Эль-Сальвадора Давид Эрнандес. "Не сомневаюсь, что если удастся достичь мирного соглашения в этом кровопролитном конфликте, и Дональд Трамп, и Владимир Путин будут заслуживать Нобелевской премии мира", - сказал Эрнандес. По словам профессора, Аляска как место проведения саммита само по себе является "намёком на узы дружбы, исторические связи, общую границу и общие интересы" между Россией и США. Усилия Трампа по посредничеству в урегулировании Эрнандес назвал очень ценными, поскольку они помогают "избежать конфликтов вроде противостояния России и Украины". Он напомнил, что сам Трамп назвал происхождение этого конфликта ужасающей ошибкой администрации Байдена и Демократической партии США. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
