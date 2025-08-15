Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Путин будут достойны Нобелевской премии мира, считает эксперт - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/premiya-2035429246.html
Трамп и Путин будут достойны Нобелевской премии мира, считает эксперт
Трамп и Путин будут достойны Нобелевской премии мира, считает эксперт - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп и Путин будут достойны Нобелевской премии мира, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, если достигнут мирного соглашения по Украине, будут заслуживать Нобелевской премии мира, заявил... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T05:46:00+03:00
2025-08-15T05:46:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150860/90/1508609041_0:215:3501:2184_1920x0_80_0_0_ec37ba8a3bbce99ced7d2ab417009920.jpg
САН-САЛЬВАДОР, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, если достигнут мирного соглашения по Украине, будут заслуживать Нобелевской премии мира, заявил РИА Новости профессор государственного Университета Эль-Сальвадора Давид Эрнандес. "Не сомневаюсь, что если удастся достичь мирного соглашения в этом кровопролитном конфликте, и Дональд Трамп, и Владимир Путин будут заслуживать Нобелевской премии мира", - сказал Эрнандес. По словам профессора, Аляска как место проведения саммита само по себе является "намёком на узы дружбы, исторические связи, общую границу и общие интересы" между Россией и США. Усилия Трампа по посредничеству в урегулировании Эрнандес назвал очень ценными, поскольку они помогают "избежать конфликтов вроде противостояния России и Украины". Он напомнил, что сам Трамп назвал происхождение этого конфликта ужасающей ошибкой администрации Байдена и Демократической партии США. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://ria.ru/20250815/stepashin-2035425032.html
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150860/90/1508609041_30:0:3454:2568_1920x0_80_0_0_399801731794b9e6efb79d839568eb97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп и Путин будут достойны Нобелевской премии мира, считает эксперт

Эрнандес: РФ и США заслужат Нобелевскую премию мира, если решат вопрос Украины

© AP Photo / Jorge Silva, poolПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Jorge Silva, pool
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САН-САЛЬВАДОР, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, если достигнут мирного соглашения по Украине, будут заслуживать Нобелевской премии мира, заявил РИА Новости профессор государственного Университета Эль-Сальвадора Давид Эрнандес.
"Не сомневаюсь, что если удастся достичь мирного соглашения в этом кровопролитном конфликте, и Дональд Трамп, и Владимир Путин будут заслуживать Нобелевской премии мира", - сказал Эрнандес.
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Степашин прокомментировал встречу Путина и Трампа на Аляске
Вчера, 04:22
По словам профессора, Аляска как место проведения саммита само по себе является "намёком на узы дружбы, исторические связи, общую границу и общие интересы" между Россией и США.
Усилия Трампа по посредничеству в урегулировании Эрнандес назвал очень ценными, поскольку они помогают "избежать конфликтов вроде противостояния России и Украины". Он напомнил, что сам Трамп назвал происхождение этого конфликта ужасающей ошибкой администрации Байдена и Демократической партии США.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
 
В миреРоссияСШААляскаДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала