Посол России в США оценил перспективы встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
21:06 15.08.2025
Посол России в США оценил перспективы встречи Путина и Трампа
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Россия ожидает от встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "постоянного и постепенного движения", а не прорыва, заявил РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев. "Я думаю, движение постепенное, постоянное", - сказал посол, отвечая на вопрос, чего ожидает российская сторона от переговоров. На вопрос о возможности проведения второго саммита посол ответил "посмотрим". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В состав делегации США на предстоящий саммит также вошли пятеро высокопоставленных представителей: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, недавно посетивший Москву. Министр обороны США Пит Хегсет сначала не входил в шорт-лист участников переговоров, но в пятницу он направился на базу на Аляске, где пройдет саммит.
Посол России в США оценил перспективы встречи Путина и Трампа

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Россия ожидает от встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "постоянного и постепенного движения", а не прорыва, заявил РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев.
"Я думаю, движение постепенное, постоянное", - сказал посол, отвечая на вопрос, чего ожидает российская сторона от переговоров.
В Кремле рассказали, сколько продлятся переговоры Путина и Трампа
Вчера, 18:08
На вопрос о возможности проведения второго саммита посол ответил "посмотрим".
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск.
В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В состав делегации США на предстоящий саммит также вошли пятеро высокопоставленных представителей: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, недавно посетивший Москву. Министр обороны США Пит Хегсет сначала не входил в шорт-лист участников переговоров, но в пятницу он направился на базу на Аляске, где пройдет саммит.
В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Вчера, 17:14
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
