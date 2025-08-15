https://ria.ru/20250815/posol-2035631065.html

Посол России в США оценил перспективы встречи Путина и Трампа

Посол России в США оценил перспективы встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025

Посол России в США оценил перспективы встречи Путина и Трампа

Россия ожидает от встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "постоянного и постепенного движения", а не прорыва, заявил РИА... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T21:06:00+03:00

2025-08-15T21:06:00+03:00

2025-08-15T21:06:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/26/1524682643_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_437b510712e8966f18ff64c310ef5552.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Россия ожидает от встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "постоянного и постепенного движения", а не прорыва, заявил РИА Новости посол России в США Александр Дарчиев. "Я думаю, движение постепенное, постоянное", - сказал посол, отвечая на вопрос, чего ожидает российская сторона от переговоров. На вопрос о возможности проведения второго саммита посол ответил "посмотрим". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В состав делегации США на предстоящий саммит также вошли пятеро высокопоставленных представителей: госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, недавно посетивший Москву. Министр обороны США Пит Хегсет сначала не входил в шорт-лист участников переговоров, но в пятницу он направился на базу на Аляске, где пройдет саммит.

https://ria.ru/20250815/peskov-2035602051.html

https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035583577.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, центральное разведывательное управление (цру), встреча путина и трампа на аляске