В нескольких аэропортах сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе трех аэропортов."Аэропорты Волгоград, Саратов ("Гагарин"), Тамбов ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.Кроме того, в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли": три самолета, летевших в Волгоград; один самолет, совершавший рейс в Саратов.

