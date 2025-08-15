https://ria.ru/20250815/polety-2035432165.html
В нескольких аэропортах сняли ограничения на полеты
В нескольких аэропортах сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 15.08.2025
В нескольких аэропортах сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T06:38:00+03:00
2025-08-15T06:38:00+03:00
2025-08-15T06:41:00+03:00
волгоград
саратов
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031854499_0:79:2027:1219_1920x0_80_0_0_9387dd9183d964adbcd01591d8a8d0e3.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе трех аэропортов."Аэропорты Волгоград, Саратов ("Гагарин"), Тамбов ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.Кроме того, в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли": три самолета, летевших в Волгоград; один самолет, совершавший рейс в Саратов.
https://ria.ru/20250811/aeroport-2034667189.html
волгоград
саратов
тамбов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031854499_83:0:1859:1332_1920x0_80_0_0_13cbbcc36345118078ca66970844ff08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, саратов, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Волгоград, Саратов, Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В нескольких аэропортах сняли ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова сняты ограничения на полеты