06:38 15.08.2025 (обновлено: 06:41 15.08.2025)
В нескольких аэропортах сняли ограничения на полеты
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе трех аэропортов."Аэропорты Волгоград, Саратов ("Гагарин"), Тамбов ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.Кроме того, в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли": три самолета, летевших в Волгоград; один самолет, совершавший рейс в Саратов.
В нескольких аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова сняты ограничения на полеты

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе трех аэропортов.
"Аэропорты Волгоград, Саратов ("Гагарин"), Тамбов ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Кроме того, в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли": три самолета, летевших в Волгоград; один самолет, совершавший рейс в Саратов.
