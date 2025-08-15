https://ria.ru/20250815/peskov-2035574875.html
Песков рассказал о главной теме встречи Путина и Трампа
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. На предстоящем на Аляске саммите президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, вопрос украинского урегулирования будет стоять во главе угла, заявил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
