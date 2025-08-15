Российский спецборт пересек линию перемены дат при перелете на Аляску

https://ria.ru/20250815/perelet-2035425377.html
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Российский самолет совершил прямой перелет из Москвы в Анкоридж, преодолев 7971 километров и линию перемены дат, передает корреспондент РИА Новости. На борту Ил-96 - российские журналисты, которые будут освещать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Полет длился 9 часов 40 минут, самолет летел вдоль берега. Почти все время полет проходил на территории России, на территории США - только 1 час 50 минут. При этом самолет вылетел из Москвы 14 августа днем и после пересечения линии перемены дат и почти 10 часов полета приземлился на Аляске - на час раньше по местному времени, чем вылетел из российской столицы. "Возвращение во времени" во время полёта символично совпадает с его поводом - проведением российско-американского саммита, знаменующего этап в восстановлении отношений между Россией и США. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Российский самолет совершил прямой перелет из Москвы в Анкоридж, преодолев 7971 километров и линию перемены дат, передает корреспондент РИА Новости.
На борту Ил-96 - российские журналисты, которые будут освещать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Полет длился 9 часов 40 минут, самолет летел вдоль берега. Почти все время полет проходил на территории России, на территории США - только 1 час 50 минут. При этом самолет вылетел из Москвы 14 августа днем и после пересечения линии перемены дат и почти 10 часов полета приземлился на Аляске - на час раньше по местному времени, чем вылетел из российской столицы.
"Возвращение во времени" во время полёта символично совпадает с его поводом - проведением российско-американского саммита, знаменующего этап в восстановлении отношений между Россией и США.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.