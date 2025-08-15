Переговоры Путина и Трампа на Аляске идут уже час

https://ria.ru/20250815/peregovory-2035659081.html
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг – РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в формате "три на три" продолжаются уже час, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США присутствуют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Однако общение Путина и Трампа началось уже в аэропорту Анкориджа - президенты вместе сели в автомобиль американского лидера.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
