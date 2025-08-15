Рейтинг@Mail.ru
NBC рассказал о настрое Трампа перед переговорами - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 15.08.2025 (обновлено: 20:24 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/nbc-2035623468.html
NBC рассказал о настрое Трампа перед переговорами
NBC рассказал о настрое Трампа перед переговорами - РИА Новости, 15.08.2025
NBC рассказал о настрое Трампа перед переговорами
Президент США Дональд Трамп понимает, что переговоры по Украине могут быть многоступенчатым процессом, он готов и позитивно настроен по отношению к "шагу... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T20:19:00+03:00
2025-08-15T20:24:00+03:00
украина
сша
в мире
аляска
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035564318_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_154b1ec04f1833c6da54cda583aaacb4.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что переговоры по Украине могут быть многоступенчатым процессом, он готов и позитивно настроен по отношению к "шагу вперед" во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, сообщает высокопоставленный чиновник американской администрации.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций."Президент реалистично относится к тому, что это, вероятно, многоступенчатый процесс, и он готов и позитивно настроен к этому шагу вперед", - заявил чиновник телеканалу NBC, отвечая на вопрос о настрое американского президента в пятницу.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
украина
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035564318_82:0:2749:2000_1920x0_80_0_0_93742a1ec9613a8fcf696e49f32ba2b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, в мире, аляска, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске, nbc
Украина, США, В мире, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске, NBC
NBC рассказал о настрое Трампа перед переговорами

NBC: Трамп понимает, что переговоры о Украине могут быть многоступенчатыми

© AP Photo / Luis M. AlvarezПрезидент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску
Президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что переговоры по Украине могут быть многоступенчатым процессом, он готов и позитивно настроен по отношению к "шагу вперед" во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, сообщает высокопоставленный чиновник американской администрации.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
"Президент реалистично относится к тому, что это, вероятно, многоступенчатый процесс, и он готов и позитивно настроен к этому шагу вперед", - заявил чиновник телеканалу NBC, отвечая на вопрос о настрое американского президента в пятницу.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
 
УкраинаСШАВ миреАляскаДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа на АляскеNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала