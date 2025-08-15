https://ria.ru/20250815/nbc-2035623468.html

NBC рассказал о настрое Трампа перед переговорами

украина

сша

в мире

аляска

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

встреча путина и трампа на аляске

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп понимает, что переговоры по Украине могут быть многоступенчатым процессом, он готов и позитивно настроен по отношению к "шагу вперед" во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, сообщает высокопоставленный чиновник американской администрации.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций."Президент реалистично относится к тому, что это, вероятно, многоступенчатый процесс, и он готов и позитивно настроен к этому шагу вперед", - заявил чиновник телеканалу NBC, отвечая на вопрос о настрое американского президента в пятницу.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

украина

сша

аляска

2025

