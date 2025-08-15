Рейтинг@Mail.ru
Мишустин покинул заседание межправсовета ЕАЭС из-за саммита на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 15.08.2025 (обновлено: 15:29 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/mishustin-2035444087.html
Мишустин покинул заседание межправсовета ЕАЭС из-за саммита на Аляске
Мишустин покинул заседание межправсовета ЕАЭС из-за саммита на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Мишустин покинул заседание межправсовета ЕАЭС из-за саммита на Аляске
Премьер-министр России Михаил Мишустин раньше покинул заседание Евразийского межправительственного совета в Киргизии из-за саммита Россия — США на Аляске,... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T09:13:00+03:00
2025-08-15T15:29:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
михаил мишустин
владимир путин
дональд трамп
евразийский экономический союз (еаэс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979130540_0:58:2792:1629_1920x0_80_0_0_c58f942e6e0b6f2e77bac347e72796ca.jpg
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин раньше покинул заседание Евразийского межправительственного совета в Киргизии из-за саммита Россия — США на Аляске, передает корреспондент РИА Новости."Вместе с тем прошу меня извинить: мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Мне необходимо присутствовать в России", — сказал он в конце выступления.Заседание проходит в городе Чолпон-Ата. Премьер принимал участие в нем в рамках официального визита в страну.Саммит России и СШАКак сообщал представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры двух стран обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
https://ria.ru/20250814/kirgiziya-2035389067.html
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035397696.html
россия
аляска
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979130540_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_92e536cbc538261d99985f6d9556ca31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, сша, михаил мишустин, владимир путин, дональд трамп, евразийский экономический союз (еаэс), встреча путина и трампа на аляске, юрий ушаков, москва
В мире, Россия, Аляска, США, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Встреча Путина и Трампа на Аляске, Юрий Ушаков, Москва
Мишустин покинул заседание межправсовета ЕАЭС из-за саммита на Аляске

Мишустин досрочно покинул Киргизию из-за встречи Путина и Трампа

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин раньше покинул заседание Евразийского межправительственного совета в Киргизии из-за саммита Россия — США на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.
"Вместе с тем прошу меня извинить: мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Мне необходимо присутствовать в России", — сказал он в конце выступления.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Россия обсуждает локализацию производства автомобилей в Киргизии
14 августа, 19:44
Заседание проходит в городе Чолпон-Ата. Премьер принимал участие в нем в рамках официального визита в страну.

Саммит России и США

Как сообщал представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Аляска готовится к исторической встрече Путина и Трампа
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Они сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

Несколько самолетов Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" уже прибыли в Анкоридж.

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда Россия, вылетевший из московского аэропорта Внуково, прибыл в Международный аэропорт Анкоридж имени Теда Стивенса

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Они сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

Несколько самолетов Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" уже прибыли в Анкоридж.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Расстояние между Магаданом, где сейчас находится российский лидер, и Анкориджем составляет по прямой около трех тысяч километров или почти две тысячи миль. Полетное время между городами — порядка четырех часов.

Журналисты кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовятся к российско-американским переговорам

Расстояние между Магаданом, где сейчас находится российский лидер, и Анкориджем составляет по прямой около трех тысяч километров или почти две тысячи миль. Полетное время между городами — порядка четырех часов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 12
© AP Photo / Jae C. Hong

Как рассказали синоптики, к моменту начала переговоров воздух на Аляске прогреется до плюс 15 — плюс 18.

Подготовка ко встрече президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в Анкоридже, штат Аляска

Как рассказали синоптики, к моменту начала переговоров воздух на Аляске прогреется до плюс 15 — плюс 18.

© AP Photo / Jae C. Hong
3 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Сейчас в Анкоридже нет ни одной свободной гостиницыпрежде всего из-за пика туристического сезона на Аляске. Приехавшим сюда со всего мира журналистам удается найти жилье с трудом.

Журналист кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовится к российско-американским переговорам

Сейчас в Анкоридже нет ни одной свободной гостиницыпрежде всего из-за пика туристического сезона на Аляске. Приехавшим сюда со всего мира журналистам удается найти жилье с трудом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 12
© AP Photo / Jae C. Hong

В составе российской делегации помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Журналисты у военной базы США Эльмендорф-Ричардсон (JBER) в Анкоридже, штат Аляска

В составе российской делегации помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

© AP Photo / Jae C. Hong
5 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Напротив них будут: госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.

Журналист кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовится к российско-американским переговорам

Напротив них будут: госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Кремль подчеркивает, что для Москвы предпочтительней урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, и Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь. Пока в центре внимания — диалог России и США. Учет позиции Украины относится к уже "последующим этапам".

Сотрудник полиции у памятника первым поселенцам Аляски на набережной Чены и площади Голден Харт в городе Фэрбанкс на Аляске

Кремль подчеркивает, что для Москвы предпочтительней урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, и Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь. Пока в центре внимания — диалог России и США. Учет позиции Украины относится к уже "последующим этапам".

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

Журналист кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center, где представители СМИ готовятся к российско-американским переговорам

Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

На фото: контрольно-пропускной пункт военной базы Эльмендорф-Ричардсон.

Контрольно-пропускной пункт (КПП) военной базы США Эльмендорф-Ричардсон (JBER) в Анкоридже на Аляске

На фото: контрольно-пропускной пункт военной базы Эльмендорф-Ричардсон.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В Москве заявили, что говорить о встрече в трехстороннем формате, с участием Владимира Зеленского, пока рано. Пока же Путин и Трамп должны обсудить все вдвоем. Причем, как отмечают и в Кремле, и в Белом доме, откровенно, не боясь затронуть самые сложные темы.

Сотрудники правоохранительных органов у спортивной арены Airlines Center, где журналисты кремлевского пула готовятся к российско-американским переговорам

В Москве заявили, что говорить о встрече в трехстороннем формате, с участием Владимира Зеленского, пока рано. Пока же Путин и Трамп должны обсудить все вдвоем. Причем, как отмечают и в Кремле, и в Белом доме, откровенно, не боясь затронуть самые сложные темы.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

"Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты кремлевского пула на спортивной арене Airlines Center готовятся к российско-американским переговорам

"Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Закончится саммит подходом к прессе, после чего российские гости отправятся в Москву.

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда Россия в аэропорту Анкориджа

Закончится саммит подходом к прессе, после чего российские гости отправятся в Москву.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Они сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

Несколько самолетов Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" уже прибыли в Анкоридж.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Расстояние между Магаданом, где сейчас находится российский лидер, и Анкориджем составляет по прямой около трех тысяч километров или почти две тысячи миль. Полетное время между городами — порядка четырех часов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Как рассказали синоптики, к моменту начала переговоров воздух на Аляске прогреется до плюс 15 — плюс 18.

© AP Photo / Jae C. Hong
3 из 12

Сейчас в Анкоридже нет ни одной свободной гостиницыпрежде всего из-за пика туристического сезона на Аляске. Приехавшим сюда со всего мира журналистам удается найти жилье с трудом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 12

В составе российской делегации помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

© AP Photo / Jae C. Hong
5 из 12

Напротив них будут: госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Кремль подчеркивает, что для Москвы предпочтительней урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, и Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь. Пока в центре внимания — диалог России и США. Учет позиции Украины относится к уже "последующим этапам".

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 12

На фото: контрольно-пропускной пункт военной базы Эльмендорф-Ричардсон.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
9 из 12

В Москве заявили, что говорить о встрече в трехстороннем формате, с участием Владимира Зеленского, пока рано. Пока же Путин и Трамп должны обсудить все вдвоем. Причем, как отмечают и в Кремле, и в Белом доме, откровенно, не боясь затронуть самые сложные темы.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 12

"Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Закончится саммит подходом к прессе, после чего российские гости отправятся в Москву.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
12 из 12
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры двух стран обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияАляскаСШАМихаил МишустинВладимир ПутинДональд ТрампЕвразийский экономический союз (ЕАЭС)Встреча Путина и Трампа на АляскеЮрий УшаковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала