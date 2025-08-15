https://ria.ru/20250815/mintrans-2035527387.html

В Минтрансе заявили о переработке ПДД для регулирования беспилотных авто

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минтрансу РФ для регулирования беспилотного транспорта надо, помимо разработки закона по беспилотным автомобилям, переработать еще около 20 нормативно-правых актов, в том числе правила дорожного движения (ПДД), сообщил замминистра транспорта РФ Алексей Шило. Он напомнил о проектах, которые уже реализуются в сфере беспилотного транспорта, в том числе бесплотные автомобили, поезд "Ласточка", трамвай, паромы. Замминистра отметил, что внедрение беспилотного транспорта даёт свои эффекты и открывает возможности. "Помимо возможностей, это, конечно, еще и вызов, и то, чем должно заниматься министерство транспорта сегодня, это, конечно, регуляторика. Считаем, что тот опыт, который был наработан в различных сферах использования беспилотных транспортных средств, это основа для следующего этапа формирования гибкой поддерживающей регуляторики", - сказал Шило, выступая на форуме "Беспилотные системы: технологии будущего". Из самых важных таких документов, которые в ближайшее время, планируется внести в правительство, он назвал федеральный закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Документ, по словам замминистра, находится в высокой степени готовности, идет обсуждение с экспертным сообществом. "В целом, просто чтобы мы понимали масштаб, для того, чтобы просто запустить автомобили беспилотные, трамваи и далее, помимо этого закона еще порядка 20 основополагающих документов нужно будет, нормативно-правых актов, переработать. И правила дорожного движения, и 196-й федеральный закон о безопасности дорожного движения, правила технической эксплуатации и много-много других важных аспектов, чтобы все было четко отрегламентировано и позволяло работать без сбоев", - резюмировал Шило. Беспилотные автомобили в настоящее время курсируют в рамках экспериментально правового режима. Минтранс РФ ранее анонсировал представление до конца 2025 года законопроекта о беспилотном транспорте, разработанного совместно с производителями и заинтересованными госорганами, который позволит внедрить беспилотные автомобили на дороги общего пользования на постоянной основе. Минтранс РФ ожидает принятия закона о беспилотном транспорте на автодорогах в 2026 году, вступление его в силу – в третьем квартале 2027 года, сообщал РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Считаю, что нам необходимо сконцентрироваться на наиболее зрелых технологиях. Его (упомянутый выше закон – ред.) в первую очередь реализовать для дорог общего пользования, но в то же время понимаем, что такие направления, как рельсовый транспорт, река, море, и, соответственно, использование специализированных беспилотных средств, это тоже то, что необходимо будет отрегулировать в самое ближайшее время", - продолжил Шило. Он добавил, что также разработана дорожная карта по переходу к автоматизации пятого уровня - полностью беспилотному транспорту.

