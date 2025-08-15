https://ria.ru/20250815/marshrut-2035509106.html
В Госавтоинспекции призвали проработать маршруты от дома до школы с детьми
2025-08-15T14:00:00+03:00
2025-08-15T14:00:00+03:00
2025-08-15T14:17:00+03:00
общество
авто
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035508563_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_7ae7d54c2d773b7075bd80f45ed18137.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. За три недели до начала нового учебного года в Госавтоинспекции призвали родителей начать прорабатывать с детьми типичные маршруты передвижения от дома до школы и обратно, а также до наиболее посещаемых несовершеннолетними мест – домов культуры, спортплощадок и залов, детских площадок и парков.По данным статистики аварийности, за 7 месяцев этого года с участием детей до 16 лет зафиксировано более 10,2 тысячи ДТП, в которых погибли 311 человек, ранены 11,1 тысяч. Повторение ПДД и отработка основных дорожных ситуаций, обучение навыку прогнозирования в условиях реального движения помогут предотвратить автоаварии, подчеркивается в сообщении ведомства."За несколько недель до начала занятий у ребенка есть время вспомнить правила дорожного движения: как и в каких местах переходить проезжую часть, на какой сигнал светофора идти, где можно передвигаться на велосипеде или самокате. Летом дети из-за значительного снижения интенсивности дорожного движения теряют бдительность, поэтому важно напомнить им о существующих рисках. Для родителей важно отработать с детьми маршрут "дом – школа – дом": ребенок должен знать безопасный путь в школу, даже если раньше его часто провожали взрослые. Пройдите с ним этот маршрут несколько раз, обратите внимание на пешеходные переходы, дорожные знаки и опасные участки – прежде всего те, где припаркованы автомобили, потому что в таких условиях снижен обзор дороги, а также другие места с ограниченной видимостью. Проработайте максимальное количество ситуаций, которые могут вызвать у ребенка затруднения", – рекомендует заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.В Госавтоинспекции также посоветовали заранее обеспечить детей одеждой со световозвращающими элементами, а также носимыми световозвращателями и контролировать их использование в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, чтобы сделать ребенка заметным на дороге для водителей.Крое того, родителям рекомендуют объяснить правила использования гаджетов вблизи пешеходных переходов. "В пути в школу или домой дети часто отвлекаются на телефоны, прослушивают музыку в наушниках. Крайне важно объяснить им, что при переходе проезжей части это может привести к ДТП. За 7 месяцев года дети-пешеходы стали участниками 3,6 тысячи автоаварий, в них погибли 64 ребенка, ранения получили 3,6 тысячи человек", – прокомментировал Белан.Родителям напомнили о том, что на дороге взрослые должны показывать своим детям исключительно безопасный и законопослушный стиль поведения: переходить проезжую часть по пешеходному переходу, соблюдать сигналы светофора и другие нормы ПДД. Такой пример поможет юным участникам дорожного движения быстрее сформировать навыки безопасного участия в дорожном движении, отмечают в Госавтоинспекции.Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
