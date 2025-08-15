https://ria.ru/20250815/makron-2035515896.html
СМИ: Макрон и Зеленский договорились встретиться после саммита России и США
СМИ: Макрон и Зеленский договорились встретиться после саммита России и США - РИА Новости, 15.08.2025
СМИ: Макрон и Зеленский договорились встретиться после саммита России и США
15.08.2025
ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский запланировали встречу после прохождения российско-американского саммита на Аляске, сообщает в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. "Президент Макрон и президент Зеленский условились после Аляски увидеться в подходящее время", - цитирует канал представителя Елисейского дворца. Дата и место проведения встречи неизвестны. Кроме того, Макрон и Зеленский в очередной раз провели разговор перед саммитом на Аляске. В среду Зеленский с неожиданным визитом прибыл в Германию, где встретился с канцлером Фридрихом Мерцем и принял участие в видеоконференции коалиции желающих. После этого в четверг он прибыл в Лондон для встречи с премьером Киром Стармером. Макрон два раза за прошлую неделю созванивался с Зеленским после объявления о будущей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
СМИ: Макрон и Зеленский договорились встретиться после саммита России и США
