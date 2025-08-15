Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о позиции России на переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 15.08.2025 (обновлено: 13:12 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/lavrov-2035434476.html
Лавров рассказал о позиции России на переговорах Путина и Трампа
Лавров рассказал о позиции России на переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Лавров рассказал о позиции России на переговорах Путина и Трампа
Российская сторона изложит свою четкую позицию на переговорах США и России на Аляске, и в этом вопросе немало уже сделано в ходе визитов спецпосланника... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T07:17:00+03:00
2025-08-15T13:12:00+03:00
россия
в мире
сша
аляска
дональд трамп
сергей лавров
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская сторона изложит свою четкую позицию на переговорах США и России на Аляске, и в этом вопросе немало уже сделано в ходе визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть понятная, четкая позиция. Мы будем ее излагать. Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткоффа, президент об этом сказал. Уиткофф выступал от имени президента Трампа. Надеюсь, что мы сегодня продолжим этот очень полезный разговор", - сказал Лавров в комментарии "России 24".Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035433001.html
https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035330384.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, аляска, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
Россия, В мире, США, Аляска, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Лавров рассказал о позиции России на переговорах Путина и Трампа

Лавров: у России есть аргументы и четкая позиция

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская сторона изложит свою четкую позицию на переговорах США и России на Аляске, и в этом вопросе немало уже сделано в ходе визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть понятная, четкая позиция. Мы будем ее излагать. Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткоффа, президент об этом сказал. Уиткофф выступал от имени президента Трампа. Надеюсь, что мы сегодня продолжим этот очень полезный разговор", - сказал Лавров в комментарии "России 24".
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Китае спрогнозировали итоги встречи Путина и Трампа
Вчера, 06:55
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Кремле отметили стремление Путина и Трампа к урегулированию на Украине
14 августа, 17:34
 
РоссияВ миреСШААляскаДональд ТрампСергей ЛавровВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала