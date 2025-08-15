https://ria.ru/20250815/lavrov-2035434476.html

Лавров рассказал о позиции России на переговорах Путина и Трампа

Лавров рассказал о позиции России на переговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская сторона изложит свою четкую позицию на переговорах США и России на Аляске, и в этом вопросе немало уже сделано в ходе визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть понятная, четкая позиция. Мы будем ее излагать. Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткоффа, президент об этом сказал. Уиткофф выступал от имени президента Трампа. Надеюсь, что мы сегодня продолжим этот очень полезный разговор", - сказал Лавров в комментарии "России 24".Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

