https://ria.ru/20250815/ladoga-2035614634.html

Последнюю за сезон нерпу выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

Последнюю за сезон нерпу выпустили в Ладожское озеро после реабилитации - РИА Новости, 15.08.2025

Последнюю за сезон нерпу выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

Фонд друзей балтийской нерпы в пятницу выпустил в Ладожское озеро после реабилитации нерпу, спасенную в Карелии и ставшую последней "пациенткой" в сезоне 2025... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T19:02:00+03:00

2025-08-15T19:02:00+03:00

2025-08-15T19:34:00+03:00

хорошие новости

репино

ладожское озеро

республика карелия

гуп «водоканал санкт-петербурга

фонд друзей балтийской нерпы

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035618351_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b757942e52bf6bdb31c748d733e7f8ca.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Фонд друзей балтийской нерпы в пятницу выпустил в Ладожское озеро после реабилитации нерпу, спасенную в Карелии и ставшую последней "пациенткой" в сезоне 2025 года, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Сегодня, 15 августа, Фонд друзей балтийской нерпы, реабилитационная площадка которого находится на территории "Водоканала" в поселке Репино, провел заключительный выпуск сезона 2025 года. В Ладогу отправилась последняя пациентка — ладожская кольчатая нерпа, найденная 28 апреля в Сортавале", — говорится в заявлении. Ранее этой нерпе дали имя Норпа, что на карельском языке означает "нерпа". При поступлении на реабилитацию она весила около четырех килограммов, что было почти втрое ниже нормы для полуторамесячного возраста. Отмечается, что всего за сезон 2025-го реабилитацию в Петербурге прошли 39 детенышей ластоногих. Все животные выпущены в естественную среду обитания — в Финский залив и Ладожское озеро. Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом". Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20250331/nerpa-2008495585.html

https://ria.ru/20250709/nerpjaty-2028073776.html

репино

ладожское озеро

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нерпу выпускают в Ладожское озеро после реабилитации Фонд друзей балтийской нерпы в пятницу выпустил в Ладожское озеро после реабилитации нерпу, спасённую в Карелии и ставшую последней "пациенткой" в сезоне 2025 года, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Ранее этой нерпе дали имя Норпа, что на карельском языке означает "нерпа". При поступлении на реабилитацию она весила около 4 килограммов, что было почти втрое ниже нормы для ее возраста. Отмечается, что всего за сезон 2025 года реабилитацию в Петербурге прошли 39 детёнышей ластоногих. Все животные выпущены в естественную среду обитания в Финский залив и Ладожское озеро. 2025-08-15T19:02 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

репино, ладожское озеро, республика карелия, гуп «водоканал санкт-петербурга, фонд друзей балтийской нерпы, общество