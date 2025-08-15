Рейтинг@Mail.ru
Последнюю за сезон нерпу выпустили в Ладожское озеро после реабилитации - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
19:02 15.08.2025 (обновлено: 19:34 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/ladoga-2035614634.html
Последнюю за сезон нерпу выпустили в Ладожское озеро после реабилитации
Последнюю за сезон нерпу выпустили в Ладожское озеро после реабилитации - РИА Новости, 15.08.2025
Последнюю за сезон нерпу выпустили в Ладожское озеро после реабилитации
Фонд друзей балтийской нерпы в пятницу выпустил в Ладожское озеро после реабилитации нерпу, спасенную в Карелии и ставшую последней "пациенткой" в сезоне 2025... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T19:02:00+03:00
2025-08-15T19:34:00+03:00
хорошие новости
репино
ладожское озеро
республика карелия
гуп «водоканал санкт-петербурга
фонд друзей балтийской нерпы
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035618351_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b757942e52bf6bdb31c748d733e7f8ca.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Фонд друзей балтийской нерпы в пятницу выпустил в Ладожское озеро после реабилитации нерпу, спасенную в Карелии и ставшую последней "пациенткой" в сезоне 2025 года, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Сегодня, 15 августа, Фонд друзей балтийской нерпы, реабилитационная площадка которого находится на территории "Водоканала" в поселке Репино, провел заключительный выпуск сезона 2025 года. В Ладогу отправилась последняя пациентка — ладожская кольчатая нерпа, найденная 28 апреля в Сортавале", — говорится в заявлении. Ранее этой нерпе дали имя Норпа, что на карельском языке означает "нерпа". При поступлении на реабилитацию она весила около четырех килограммов, что было почти втрое ниже нормы для полуторамесячного возраста. Отмечается, что всего за сезон 2025-го реабилитацию в Петербурге прошли 39 детенышей ластоногих. Все животные выпущены в естественную среду обитания — в Финский залив и Ладожское озеро. Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом". Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20250331/nerpa-2008495585.html
https://ria.ru/20250709/nerpjaty-2028073776.html
репино
ладожское озеро
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Нерпу выпускают в Ладожское озеро после реабилитации
Фонд друзей балтийской нерпы в пятницу выпустил в Ладожское озеро после реабилитации нерпу, спасённую в Карелии и ставшую последней "пациенткой" в сезоне 2025 года, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Ранее этой нерпе дали имя Норпа, что на карельском языке означает "нерпа". При поступлении на реабилитацию она весила около 4 килограммов, что было почти втрое ниже нормы для ее возраста. Отмечается, что всего за сезон 2025 года реабилитацию в Петербурге прошли 39 детёнышей ластоногих. Все животные выпущены в естественную среду обитания в Финский залив и Ладожское озеро.
2025-08-15T19:02
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035618351_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_256f446f2f1db9867e98077cc78d5569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
репино, ладожское озеро, республика карелия, гуп «водоканал санкт-петербурга, фонд друзей балтийской нерпы, общество
Хорошие новости, Репино, Ладожское озеро, Республика Карелия, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Фонд друзей балтийской нерпы, Общество
Последнюю за сезон нерпу выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

Спасенную в Карелии нерпу Норпу выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Фонд друзей балтийской нерпы в пятницу выпустил в Ладожское озеро после реабилитации нерпу, спасенную в Карелии и ставшую последней "пациенткой" в сезоне 2025 года, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"Сегодня, 15 августа, Фонд друзей балтийской нерпы, реабилитационная площадка которого находится на территории "Водоканала" в поселке Репино, провел заключительный выпуск сезона 2025 года. В Ладогу отправилась последняя пациентка — ладожская кольчатая нерпа, найденная 28 апреля в Сортавале", — говорится в заявлении.
Детеныш нерпы, найденный в Сосновом Бору, Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Ленинградской области спасли детеныша нерпы
31 марта, 18:59
Ранее этой нерпе дали имя Норпа, что на карельском языке означает "нерпа". При поступлении на реабилитацию она весила около четырех килограммов, что было почти втрое ниже нормы для полуторамесячного возраста.
Отмечается, что всего за сезон 2025-го реабилитацию в Петербурге прошли 39 детенышей ластоногих. Все животные выпущены в естественную среду обитания — в Финский залив и Ладожское озеро.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом".
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
Выпуск нерпят в Ладожское озеро - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Ладожское озеро выпустили двух нерпят
9 июля, 09:20
 
Хорошие новостиРепиноЛадожское озероРеспублика КарелияГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаФонд друзей балтийской нерпыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала