Эксперты рассказали, как встреча Путина и Трампа повлияет на курс рубля

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Наиболее вероятный - позитивно-нейтральный - сценарий российско-американских переговоров по Украине сохранит курс рубля около текущих уровней, а маловероятные "прорывы и тупики" могут привести к укреплению курса рубля к доллару до 70 или ослаблению до 100 рублей соответственно, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Центральной темой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая начнется на Аляске в 11.30 по местному времени (22.30 мск), будет урегулирование украинского кризиса, сообщал помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. Наиболее вероятным сценарием встречи, по мнению участников рынка, является умеренный прогресс в переговорах с возможностью дальнейших контактов, что вряд ли окажет существенный эффект на курс российской валюты и позволит курсу в ближайшие пару месяцев стабилизироваться около 80 рублей, считает Наталия Орлова из Альфа-банка. "За основу берём сценарий поэтапного урегулирования конфликта и частичную отмену санкций – это сделает российские активы желанными у иностранных инвесторов", - говорит Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". Владимир Евстифеев из банка "Зенит" отмечает, что рынки явно закладывают умеренно-позитивный исход саммита, и с точки зрения российского валютного рынка ожидает минимальной реакции, если по итогам саммита не будят принято резких решений. Биржевой курс юаня, скорее всего, сохранит позиции в диапазоне 11-11,5 рубля с попыткой закрепиться в середине этого коридора, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Однако во второй половине следующей недели рубль начнет получать поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к налоговым выплатам, что увеличит предложение иностранной валюты на рынке. Этот фактор к концу следующей недели может позволить рублю отыграть часть потерь", - добавляет он. Вместе с тем, принятое правительством решение обнулить нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами может вызвать снижение курса рубля. Маловероятные тупики и прорывы Курс рубля в случае прорыва в переговорах имеет шанс на краткосрочное укрепление к доллару и юаню примерно на 2-3% за счёт падения геополитической премии и улучшения ожиданий по потокам капитала, то есть доллар сползет в район 77 рублей, ожидает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Ряд аналитиков верят в позитивный сценарий, который откроет курсу рубля дорогу на уровень 70 рублей за доллар, но нам это представляется маловероятным", - говорит Орлова из Альфа-банка. Если же переговорный процесс зайдет в тупик, то возможно усиление антироссийского санкционного давления со стороны США, что будет способствовать ослаблению российской валюты, полагает она. "В случае негативного развития событий в геополитике эксперты ожидают ослабления рубля, однако его масштаб будет зависеть от конкретных решений со стороны США – в целом рынок ориентируется на движение курса на уровни 90-100 рублей за доллар к концу года, что совпадает с нашим ожиданием курса 95 рублей", - добавляет Орлова. При негативном исходе в переговорном процессе ожидается ослабление рубля, считает Чернов из Freedom Finance Global. "Курс доллара может вырасти в моменте до 83 рублей и продолжить движение вверх в сторону 85–88 рублей, а китайский юань - в район 11,8–12 рублей", - резюмирует он.
