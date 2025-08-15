Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить работать курьерами людям с судимостью
08:33 15.08.2025
В Госдуме предложили запретить работать курьерами людям с судимостью
общество
санкт-петербург
вячеслав володин
госдума рф
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Госдума прорабатывает законодательную инициативу об установлении запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определённые преступления, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "В настоящее время прорабатываем ряд законодательных инициатив, среди которых: установление запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определённые преступления", - написал Володин в своем канале в Max. По его словам, также прорабатывается инициатива о повышении административной ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки. "В Санкт-Петербурге принято решение запретить мигрантам работать курьерами. Ранее аналогичные ограничения там были введены в отношении такси. Всего запрет на курьерскую деятельность в различном виде для иностранных граждан, работающих по патентам, установлен в 32 регионах", - отметил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что у регионов также есть право ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знаний правил общественного поведения.
санкт-петербург
Ольга Фомченкова
общество, санкт-петербург, вячеслав володин, госдума рф
В Госдуме предложили запретить работать курьерами людям с судимостью

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Госдума прорабатывает законодательную инициативу об установлении запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определённые преступления, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В настоящее время прорабатываем ряд законодательных инициатив, среди которых: установление запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определённые преступления", - написал Володин в своем канале в Max.
По его словам, также прорабатывается инициатива о повышении административной ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки.
"В Санкт-Петербурге принято решение запретить мигрантам работать курьерами. Ранее аналогичные ограничения там были введены в отношении такси. Всего запрет на курьерскую деятельность в различном виде для иностранных граждан, работающих по патентам, установлен в 32 регионах", - отметил председатель Госдумы.
Он подчеркнул, что у регионов также есть право ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знаний правил общественного поведения.
