https://ria.ru/20250815/kurery-2035440164.html
В Госдуме предложили запретить работать курьерами людям с судимостью
В Госдуме предложили запретить работать курьерами людям с судимостью - РИА Новости, 15.08.2025
В Госдуме предложили запретить работать курьерами людям с судимостью
Госдума прорабатывает законодательную инициативу об установлении запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определённые... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T08:33:00+03:00
2025-08-15T08:33:00+03:00
2025-08-15T08:33:00+03:00
общество
санкт-петербург
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789681968_0:230:3089:1968_1920x0_80_0_0_c5c9d55b7e176e08cc4c167de71b0c6e.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Госдума прорабатывает законодательную инициативу об установлении запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определённые преступления, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "В настоящее время прорабатываем ряд законодательных инициатив, среди которых: установление запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определённые преступления", - написал Володин в своем канале в Max. По его словам, также прорабатывается инициатива о повышении административной ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки. "В Санкт-Петербурге принято решение запретить мигрантам работать курьерами. Ранее аналогичные ограничения там были введены в отношении такси. Всего запрет на курьерскую деятельность в различном виде для иностранных граждан, работающих по патентам, установлен в 32 регионах", - отметил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что у регионов также есть право ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знаний правил общественного поведения.
https://ria.ru/20250425/gosduma-2013320589.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789681968_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e8d892cd5b8c82c146986174b782f7e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Санкт-Петербург, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить работать курьерами людям с судимостью
Володин: ГД прорабатывает запрет на курьерскую деятельность имеющим судимость