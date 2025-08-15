https://ria.ru/20250815/kirgizija-2035441056.html

В Киргизии началось заседание Евразийского межправительственного совета

В Киргизии началось заседание Евразийского межправительственного совета - РИА Новости, 15.08.2025

В Киргизии началось заседание Евразийского межправительственного совета

Заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина началось в Чолпон-Ате, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T08:48:00+03:00

2025-08-15T08:48:00+03:00

2025-08-15T08:49:00+03:00

в мире

киргизия

россия

белоруссия

александр турчинов

олжас бектенов

мгер григорян

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944167221_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_7b60a09042f309d4916914dd5643f548.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина началось в Чолпон-Ате, передает корреспондент РИА Новости. Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате в Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику. В заседании также участвуют главы правительств государств-членов ЕАЭС - премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Кроме того, на заседание в Чолпон-Ату приехали представители государств-наблюдателей ЕАЭС - первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус участвует в онлайн-режиме.

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

киргизия

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, россия, белоруссия, александр турчинов, олжас бектенов, мгер григорян, евразийский экономический союз