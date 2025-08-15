https://ria.ru/20250815/kirgizija-2035441056.html
В Киргизии началось заседание Евразийского межправительственного совета
В Киргизии началось заседание Евразийского межправительственного совета - РИА Новости, 15.08.2025
В Киргизии началось заседание Евразийского межправительственного совета
Заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина началось в Чолпон-Ате, передает корреспондент РИА Новости.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина началось в Чолпон-Ате, передает корреспондент РИА Новости. Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате в Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику. В заседании также участвуют главы правительств государств-членов ЕАЭС - премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Кроме того, на заседание в Чолпон-Ату приехали представители государств-наблюдателей ЕАЭС - первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус участвует в онлайн-режиме.
