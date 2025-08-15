В Киргизии началось заседание Евразийского межправительственного совета

Рейтинг@Mail.ru
08:48 15.08.2025 (обновлено: 08:49 15.08.2025)
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина началось в Чолпон-Ате, передает корреспондент РИА Новости. Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате в Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику. В заседании также участвуют главы правительств государств-членов ЕАЭС - премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Кроме того, на заседание в Чолпон-Ату приехали представители государств-наблюдателей ЕАЭС - первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус участвует в онлайн-режиме.
© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . Архивное фото
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина началось в Чолпон-Ате, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате в Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику.
В заседании также участвуют главы правительств государств-членов ЕАЭС - премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Кроме того, на заседание в Чолпон-Ату приехали представители государств-наблюдателей ЕАЭС - первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус участвует в онлайн-режиме.
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Евразийский экономический союз
