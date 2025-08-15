https://ria.ru/20250815/kazahstan-2035473152.html
Водителя, наехавшего на людей в Новосибирске, задержали в Казахстане
Водителя, наехавшего на людей в Новосибирске, задержали в Казахстане - РИА Новости, 15.08.2025
Водителя, наехавшего на людей в Новосибирске, задержали в Казахстане
Водителя самосвала, специально наехавшего на группу людей в Новосибирске, задержали в Казахстане и готовятся экстрадировать в Россию, сообщили в СУСК по...
2025-08-15
2025-08-15T11:10:00+03:00
2025-08-15T11:11:00+03:00
БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Водителя самосвала, специально наехавшего на группу людей в Новосибирске, задержали в Казахстане и готовятся экстрадировать в Россию, сообщили в СУСК по региону. В воскресенье в соцсетях было опубликовано видео, на котором в Кировском районе Новосибирска самосвал несколько раз наехал на группу людей. Позже в СУСК отметили, что есть пострадавшие, однако помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Было возбуждено уголовное дело, однако подозреваемый скрылся за границей, его объявили в межгосударственный розыск, судом в отношении мужчины заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. "Компетентными органами Казахстана задержан причастный к покушению на убийство гражданин иностранного государства…, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию на территорию Российской Федерации.", - говорится в сообщении.
