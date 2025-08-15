Рейтинг@Mail.ru
Водителя, наехавшего на людей в Новосибирске, задержали в Казахстане - РИА Новости, 15.08.2025
11:10 15.08.2025 (обновлено: 11:11 15.08.2025)
Водителя, наехавшего на людей в Новосибирске, задержали в Казахстане
происшествия
новосибирск
казахстан
россия
БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Водителя самосвала, специально наехавшего на группу людей в Новосибирске, задержали в Казахстане и готовятся экстрадировать в Россию, сообщили в СУСК по региону. В воскресенье в соцсетях было опубликовано видео, на котором в Кировском районе Новосибирска самосвал несколько раз наехал на группу людей. Позже в СУСК отметили, что есть пострадавшие, однако помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Было возбуждено уголовное дело, однако подозреваемый скрылся за границей, его объявили в межгосударственный розыск, судом в отношении мужчины заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. "Компетентными органами Казахстана задержан причастный к покушению на убийство гражданин иностранного государства…, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию на территорию Российской Федерации.", - говорится в сообщении.
происшествия, новосибирск, казахстан, россия
Происшествия, Новосибирск, Казахстан, Россия
БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Водителя самосвала, специально наехавшего на группу людей в Новосибирске, задержали в Казахстане и готовятся экстрадировать в Россию, сообщили в СУСК по региону.
В воскресенье в соцсетях было опубликовано видео, на котором в Кировском районе Новосибирска самосвал несколько раз наехал на группу людей. Позже в СУСК отметили, что есть пострадавшие, однако помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Было возбуждено уголовное дело, однако подозреваемый скрылся за границей, его объявили в межгосударственный розыск, судом в отношении мужчины заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
"Компетентными органами Казахстана задержан причастный к покушению на убийство гражданин иностранного государства…, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию на территорию Российской Федерации.", - говорится в сообщении.
ДТП на проспекте Ленина в Красном Селе - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Петербурге машина каршеринга наехала на остановку, один человек погиб
ПроисшествияНовосибирскКазахстанРоссия
 
 
