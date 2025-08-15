https://ria.ru/20250815/istrebiteli-2035518513.html

Су-57 и F-22 могут впервые встретиться в небе над Аляской, пишет Newsweek

Российский истребитель Су-57 и F-22 Raptor ВВС США могут впервые встретиться в одном воздушном пространстве в связи с российско-американским саммитом на Аляске

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российский истребитель Су-57 и F-22 Raptor ВВС США могут впервые встретиться в одном воздушном пространстве в связи с российско-американским саммитом на Аляске, пишет журнал Newsweek. Как отмечает издание, такая встреча окажется возможной, если Су-57 будут сопровождать президента России Владимира Путина, который полетит на Аляску для встречи с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Несколько самолетов F-22 размещаются на военной базе Элмендорф-Ричардсон, где должна состояться встреча лидеров, пишет журнал. "Если оба самолета встретятся в небе над Аляской, можно быть уверенным в том, что обе стороны постараются узнать как можно больше друг о друге... Насколько я знаю, Су-57 и F-22 никогда не встречались в одном воздушном пространстве", - заявил журналу стратегический аналитик из нидерландского исследовательского центра TNO Фредерик Мертенс. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Белый дом сообщил позже, что встреча начнется в 22.00 мск. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

