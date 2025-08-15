Рейтинг@Mail.ru
На Аляске разместили истребители F-35, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2025
06:01 15.08.2025
На Аляске разместили истребители F-35, пишут СМИ
Истребители F-35 были замечены на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где состоится российско-американский саммит, сообщает портал Alaska Landmine.
в мире
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
f-35
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Истребители F-35 были замечены на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где состоится российско-американский саммит, сообщает портал Alaska Landmine. "На базе Элмендорф-Ричардсон наблюдается активная военная активность, включая несколько истребителей F-35", - говорится в сообщении портала в соцсети Х. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, f-35
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, F-35
© Flickr / Lockheed MartinАмериканские истребители F-35
Американские истребители F-35 - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Flickr / Lockheed Martin
Американские истребители F-35. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Истребители F-35 были замечены на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где состоится российско-американский саммит, сообщает портал Alaska Landmine.
"На базе Элмендорф-Ричардсон наблюдается активная военная активность, включая несколько истребителей F-35", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
