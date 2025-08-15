Рейтинг@Mail.ru
Психолог рассказал об эволюции интеллекта на Земле
03:52 15.08.2025 (обновлено: 04:40 15.08.2025)
Психолог рассказал об эволюции интеллекта на Земле
Психолог рассказал об эволюции интеллекта на Земле - РИА Новости, 15.08.2025
Психолог рассказал об эволюции интеллекта на Земле
Существует два варианта, по которым будет эволюционировать интеллект на нашей планете, первый – появление биологических сверхинтеллектуальных существ, второй –... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Существует два варианта, по которым будет эволюционировать интеллект на нашей планете, первый – появление биологических сверхинтеллектуальных существ, второй – искусственные сверхинтеллектуальные существа, заявил в интервью РИА Новости директор Института психологии РАН Дмитрий Ушаков. "Можно предположить два предельных варианта, по которым возникнет интеллект более высокий, чем человеческий. Первый вариант — это появление биологических сверхинтеллектуальных существ, второй вариант – искусственные сверхинтеллектуальные существа", - отметил Ушаков. Он добавил, что сегодня люди могут стать свидетелями того, как интеллект продолжает эволюционировать и развиваться. Эволюция на нашей планете вышла за пределы жизни и продолжается уже не только в углеродной форме, но еще и в кремниевой.
Психолог рассказал об эволюции интеллекта на Земле

Психолог Ушаков: на Земле могут появиться сверхинтеллектуальные существа

© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Существует два варианта, по которым будет эволюционировать интеллект на нашей планете, первый – появление биологических сверхинтеллектуальных существ, второй – искусственные сверхинтеллектуальные существа, заявил в интервью РИА Новости директор Института психологии РАН Дмитрий Ушаков.
"Можно предположить два предельных варианта, по которым возникнет интеллект более высокий, чем человеческий. Первый вариант — это появление биологических сверхинтеллектуальных существ, второй вариант – искусственные сверхинтеллектуальные существа", - отметил Ушаков.
Он добавил, что сегодня люди могут стать свидетелями того, как интеллект продолжает эволюционировать и развиваться. Эволюция на нашей планете вышла за пределы жизни и продолжается уже не только в углеродной форме, но еще и в кремниевой.
