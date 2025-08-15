https://ria.ru/20250815/intellekt-2035423908.html
Психолог рассказал об эволюции интеллекта на Земле
Психолог рассказал об эволюции интеллекта на Земле - РИА Новости, 15.08.2025
Психолог рассказал об эволюции интеллекта на Земле
Существует два варианта, по которым будет эволюционировать интеллект на нашей планете, первый – появление биологических сверхинтеллектуальных существ, второй –... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T03:52:00+03:00
2025-08-15T03:52:00+03:00
2025-08-15T04:40:00+03:00
земля
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021410438_6:0:1371:768_1920x0_80_0_0_88975536ea9f00df3e05f7382d5a7cbc.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Существует два варианта, по которым будет эволюционировать интеллект на нашей планете, первый – появление биологических сверхинтеллектуальных существ, второй – искусственные сверхинтеллектуальные существа, заявил в интервью РИА Новости директор Института психологии РАН Дмитрий Ушаков. "Можно предположить два предельных варианта, по которым возникнет интеллект более высокий, чем человеческий. Первый вариант — это появление биологических сверхинтеллектуальных существ, второй вариант – искусственные сверхинтеллектуальные существа", - отметил Ушаков. Он добавил, что сегодня люди могут стать свидетелями того, как интеллект продолжает эволюционировать и развиваться. Эволюция на нашей планете вышла за пределы жизни и продолжается уже не только в углеродной форме, но еще и в кремниевой.
https://ria.ru/20250814/geopolitika-2034007500.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021410438_176:0:1200:768_1920x0_80_0_0_f7186b7f7e50e819b17af126310fc311.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук
Земля, Российская академия наук
Психолог рассказал об эволюции интеллекта на Земле
Психолог Ушаков: на Земле могут появиться сверхинтеллектуальные существа
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Существует два варианта, по которым будет эволюционировать интеллект на нашей планете, первый – появление биологических сверхинтеллектуальных существ, второй – искусственные сверхинтеллектуальные существа, заявил в интервью РИА Новости директор Института психологии РАН Дмитрий Ушаков.
"Можно предположить два предельных варианта, по которым возникнет интеллект более высокий, чем человеческий. Первый вариант — это появление биологических сверхинтеллектуальных существ, второй вариант – искусственные сверхинтеллектуальные существа", - отметил Ушаков.
Он добавил, что сегодня люди могут стать свидетелями того, как интеллект продолжает эволюционировать и развиваться. Эволюция на нашей планете вышла за пределы жизни и продолжается уже не только в углеродной форме, но еще и в кремниевой.