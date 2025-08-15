https://ria.ru/20250815/intellekt-2035423908.html

Психолог рассказал об эволюции интеллекта на Земле

Психолог рассказал об эволюции интеллекта на Земле - РИА Новости, 15.08.2025

Психолог рассказал об эволюции интеллекта на Земле

Существует два варианта, по которым будет эволюционировать интеллект на нашей планете, первый – появление биологических сверхинтеллектуальных существ, второй –... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T03:52:00+03:00

2025-08-15T03:52:00+03:00

2025-08-15T04:40:00+03:00

земля

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021410438_6:0:1371:768_1920x0_80_0_0_88975536ea9f00df3e05f7382d5a7cbc.jpg

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Существует два варианта, по которым будет эволюционировать интеллект на нашей планете, первый – появление биологических сверхинтеллектуальных существ, второй – искусственные сверхинтеллектуальные существа, заявил в интервью РИА Новости директор Института психологии РАН Дмитрий Ушаков. "Можно предположить два предельных варианта, по которым возникнет интеллект более высокий, чем человеческий. Первый вариант — это появление биологических сверхинтеллектуальных существ, второй вариант – искусственные сверхинтеллектуальные существа", - отметил Ушаков. Он добавил, что сегодня люди могут стать свидетелями того, как интеллект продолжает эволюционировать и развиваться. Эволюция на нашей планете вышла за пределы жизни и продолжается уже не только в углеродной форме, но еще и в кремниевой.

https://ria.ru/20250814/geopolitika-2034007500.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, российская академия наук