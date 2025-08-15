На фестивале "День Индии" показали традиционный свадебный обряд

https://ria.ru/20250815/indii-2035509599.html
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Посетители фестиваля "День Индии" могут окунуться в традиционные ритуалы индийской свадьбы с огнем, зерном, гимнами и мантрами, а также могут стать непосредственными участниками обряда, передает корреспондент РИА Новости. "Основа всех ритуалов, обрядов, которые проводят в храмах всех мировых религий, она одна: попросить благословения у Бога. Попросить благословения на семейную жизнь, на то, чтобы преодолеть какие-то сложности, разногласия. И нам очень отрадно, что со стороны жителей Москвы такой интерес к этой традиции", — рассказал РИА Новости Виталий, который имеет посвящение в вайшнавской традиции под именем Вишну-Рата-Дас. По его словам, основные элементы церемонии также несут определенный смысл. Огонь, например, символизирует наиболее чистую энергию, поскольку в ней сгорает все неблагоприятное. Также используется зерно, которое бросается в огонь и служит для передачи молитв богу. Еще одним элементом церемонии является топленое масло, которое вливается в огонь. Весь обряд сопровождается благозвучными гимнами и мантрами, добавил он. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории Южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-летнему Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года — история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он продлится до 17 августа. На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и гастрозоны, где можно попробовать блюда традиционной индийской кухни и принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории организовано несколько сцен, а также локации для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на гадальных картах Таро и получить ответы на вопросы о будущем. Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего, запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные выступления. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
Ключевые темы фестиваля в этом году: история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
1 из 14
На фестивальных площадках гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей — одеждой и украшениями.
2 из 14
Есть и гастрозоны, где можно попробовать блюда традиционной индийской кухни и принять участие в кулинарных мастер-классах.
3 из 14
Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Москвой. На фото — чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар.
4 из 14
В честь дружбы между Россией и Индией в парке прошла церемония посадки дерева, в которой принял участие и Кумар.
5 из 14
В парке организованы несколько сцен.
6 из 14
Посетители могут посмотреть выступления артистов с танцевальными и вокальными номерами.
7 из 14
Можно послушать лекции и семинары от профессиональных педагогов и узнать о многообразии индийской культуры.
8 из 14
Также есть несколько зон для йоги и медитации.
9 из 14
Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад предсказаний на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем и настоящем.
10 из 14
Нанесение временных узоров на кожу с помощью натуральной хны.
11 из 14
На фестивале прошла свадебная церемония.
12 из 14
В программе фестиваля посетителей ждут ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда.
13 из 14
Также пройдет шахматный чемпионат среди детей и взрослых.
14 из 14
