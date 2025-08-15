https://ria.ru/20250815/indii-2035509599.html

На фестивале "День Индии" показали традиционный свадебный обряд

На фестивале "День Индии" показали традиционный свадебный обряд

На фестивале "День Индии" показали традиционный свадебный обряд

Посетители фестиваля "День Индии" могут окунуться в традиционные ритуалы индийской свадьбы с огнем, зерном, гимнами и мантрами, а также могут стать...

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Посетители фестиваля "День Индии" могут окунуться в традиционные ритуалы индийской свадьбы с огнем, зерном, гимнами и мантрами, а также могут стать непосредственными участниками обряда, передает корреспондент РИА Новости. "Основа всех ритуалов, обрядов, которые проводят в храмах всех мировых религий, она одна: попросить благословения у Бога. Попросить благословения на семейную жизнь, на то, чтобы преодолеть какие-то сложности, разногласия. И нам очень отрадно, что со стороны жителей Москвы такой интерес к этой традиции", — рассказал РИА Новости Виталий, который имеет посвящение в вайшнавской традиции под именем Вишну-Рата-Дас. По его словам, основные элементы церемонии также несут определенный смысл. Огонь, например, символизирует наиболее чистую энергию, поскольку в ней сгорает все неблагоприятное. Также используется зерно, которое бросается в огонь и служит для передачи молитв богу. Еще одним элементом церемонии является топленое масло, которое вливается в огонь. Весь обряд сопровождается благозвучными гимнами и мантрами, добавил он. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории Южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-летнему Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года — история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он продлится до 17 августа. На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и гастрозоны, где можно попробовать блюда традиционной индийской кухни и принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории организовано несколько сцен, а также локации для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на гадальных картах Таро и получить ответы на вопросы о будущем. Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего, запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные выступления. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.

