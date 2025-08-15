Рейтинг@Mail.ru
На фестивале "День Индии" показали традиционный свадебный обряд
Культура
 
13:56 15.08.2025 (обновлено: 14:41 15.08.2025)
На фестивале "День Индии" показали традиционный свадебный обряд
На фестивале "День Индии" показали традиционный свадебный обряд
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Посетители фестиваля "День Индии" могут окунуться в традиционные ритуалы индийской свадьбы с огнем, зерном, гимнами и мантрами, а также могут стать непосредственными участниками обряда, передает корреспондент РИА Новости. "Основа всех ритуалов, обрядов, которые проводят в храмах всех мировых религий, она одна: попросить благословения у Бога. Попросить благословения на семейную жизнь, на то, чтобы преодолеть какие-то сложности, разногласия. И нам очень отрадно, что со стороны жителей Москвы такой интерес к этой традиции", — рассказал РИА Новости Виталий, который имеет посвящение в вайшнавской традиции под именем Вишну-Рата-Дас. По его словам, основные элементы церемонии также несут определенный смысл. Огонь, например, символизирует наиболее чистую энергию, поскольку в ней сгорает все неблагоприятное. Также используется зерно, которое бросается в огонь и служит для передачи молитв богу. Еще одним элементом церемонии является топленое масло, которое вливается в огонь. Весь обряд сопровождается благозвучными гимнами и мантрами, добавил он. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории Южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-летнему Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года — история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он продлится до 17 августа. На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и гастрозоны, где можно попробовать блюда традиционной индийской кухни и принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории организовано несколько сцен, а также локации для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на гадальных картах Таро и получить ответы на вопросы о будущем. Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего, запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные выступления. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
На фестивале "День Индии" показали традиционный свадебный обряд

Гости "Дня Индии" смогли увидеть традиционный свадебный обряд с огнем и мантрами

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Посетители фестиваля "День Индии" могут окунуться в традиционные ритуалы индийской свадьбы с огнем, зерном, гимнами и мантрами, а также могут стать непосредственными участниками обряда, передает корреспондент РИА Новости.
"Основа всех ритуалов, обрядов, которые проводят в храмах всех мировых религий, она одна: попросить благословения у Бога. Попросить благословения на семейную жизнь, на то, чтобы преодолеть какие-то сложности, разногласия. И нам очень отрадно, что со стороны жителей Москвы такой интерес к этой традиции", — рассказал РИА Новости Виталий, который имеет посвящение в вайшнавской традиции под именем Вишну-Рата-Дас.
Посетительница на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
По его словам, основные элементы церемонии также несут определенный смысл. Огонь, например, символизирует наиболее чистую энергию, поскольку в ней сгорает все неблагоприятное. Также используется зерно, которое бросается в огонь и служит для передачи молитв богу.
Еще одним элементом церемонии является топленое масло, которое вливается в огонь. Весь обряд сопровождается благозвучными гимнами и мантрами, добавил он.
Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории Южного ландшафтного парка "Остров мечты".
Фестиваль приурочен к 79-летнему Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года — история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он продлится до 17 августа.
На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и гастрозоны, где можно попробовать блюда традиционной индийской кухни и принять участие в кулинарных мастер-классах.
На территории организовано несколько сцен, а также локации для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на гадальных картах Таро и получить ответы на вопросы о будущем.
Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего, запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные выступления.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Ключевые темы фестиваля в этом году: история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Посетители на фестивале День Индии в Москве

Ключевые темы фестиваля в этом году: история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

1 из 14
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фестивальных площадках гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей — одеждой и украшениями.

Посетительница выбирает украшения на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

На фестивальных площадках гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей — одеждой и украшениями.

2 из 14
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Есть и гастрозоны, где можно попробовать блюда традиционной индийской кухни и принять участие в кулинарных мастер-классах.

Посетители на десятом фестивале День Индии в южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

Есть и гастрозоны, где можно попробовать блюда традиционной индийской кухни и принять участие в кулинарных мастер-классах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Москвой. На фото — чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар.

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Москвой. На фото — чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В честь дружбы между Россией и Индией в парке прошла церемония посадки дерева, в которой принял участие и Кумар.

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар (в центре) на церемонии посадки дерева в честь 78-летия дружбы между Россией и Индией на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

В честь дружбы между Россией и Индией в парке прошла церемония посадки дерева, в которой принял участие и Кумар.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В парке организованы несколько сцен.

Выступление танцевальных коллективов на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров мечты в Москве

В парке организованы несколько сцен.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Посетители могут посмотреть выступления артистов с танцевальными и вокальными номерами.

Музыканты Посетители на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

Посетители могут посмотреть выступления артистов с танцевальными и вокальными номерами.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Можно послушать лекции и семинары от профессиональных педагогов и узнать о многообразии индийской культуры.

Посетители на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

Можно послушать лекции и семинары от профессиональных педагогов и узнать о многообразии индийской культуры.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Также есть несколько зон для йоги и медитации.

Занятия йогой на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

Также есть несколько зон для йоги и медитации.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад предсказаний на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем и настоящем.

Нанесение временных узоров на кожу с помощью натуральной хны на фестивале День Индии

Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад предсказаний на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем и настоящем.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Нанесение временных узоров на кожу с помощью натуральной хны.

Нанесение временных узоров на кожу с помощью натуральной хны на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

Нанесение временных узоров на кожу с помощью натуральной хны.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фестивале прошла свадебная церемония.

Свадебная церемония на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

На фестивале прошла свадебная церемония.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В программе фестиваля посетителей ждут ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда.

Посетительница на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

В программе фестиваля посетителей ждут ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Также пройдет шахматный чемпионат среди детей и взрослых.

Посетители на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

Также пройдет шахматный чемпионат среди детей и взрослых.

Ключевые темы фестиваля в этом году: история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

