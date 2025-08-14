Рейтинг@Mail.ru
19:28 14.08.2025
"День Индии" в Москве
"День Индии" в Москве
В южном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве проходит десятый фестиваль "День Индии". Он продлится до 17 августа. Самые яркие кадры со старта фестиваля — в РИА Новости, 14.08.2025
В южном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве проходит десятый фестиваль "День Индии". Он продлится до 17 августа. Самые яркие кадры со старта фестиваля — в фотоленте РИА Новости.
"День Индии" в Москве

В южном ландшафтном парке "Остров мечты" в Москве проходит десятый фестиваль "День Индии". Он продлится до 17 августа. Самые яркие кадры со старта фестиваля — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Ключевые темы фестиваля в этом году: история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Посетители на фестивале День Индии в Москве

Ключевые темы фестиваля в этом году: история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

На фестивальных площадках гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей — одеждой и украшениями.

Посетительница выбирает украшения на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

На фестивальных площадках гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей — одеждой и украшениями.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Есть и гастрозоны, где можно попробовать блюда традиционной индийской кухни и принять участие в кулинарных мастер-классах.

Посетители на десятом фестивале День Индии в южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

Есть и гастрозоны, где можно попробовать блюда традиционной индийской кухни и принять участие в кулинарных мастер-классах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Москвой. На фото — чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар.

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Москвой. На фото — чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В честь дружбы между Россией и Индией в парке прошла церемония посадки дерева, в которой принял участие и Кумар.

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар (в центре) на церемонии посадки дерева в честь 78-летия дружбы между Россией и Индией на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

В честь дружбы между Россией и Индией в парке прошла церемония посадки дерева, в которой принял участие и Кумар.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В парке организованы несколько сцен.

Выступление танцевальных коллективов на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров мечты в Москве

В парке организованы несколько сцен.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Посетители могут посмотреть выступления артистов с танцевальными и вокальными номерами.

Музыканты Посетители на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

Посетители могут посмотреть выступления артистов с танцевальными и вокальными номерами.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Можно послушать лекции и семинары от профессиональных педагогов и узнать о многообразии индийской культуры.

Посетители на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

Можно послушать лекции и семинары от профессиональных педагогов и узнать о многообразии индийской культуры.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Также есть несколько зон для йоги и медитации.

Занятия йогой на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

Также есть несколько зон для йоги и медитации.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад предсказаний на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем и настоящем.

Нанесение временных узоров на кожу с помощью натуральной хны на фестивале День Индии

Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад предсказаний на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем и настоящем.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Нанесение временных узоров на кожу с помощью натуральной хны.

Нанесение временных узоров на кожу с помощью натуральной хны на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

Нанесение временных узоров на кожу с помощью натуральной хны.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

На фестивале прошла свадебная церемония.

Свадебная церемония на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

На фестивале прошла свадебная церемония.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В программе фестиваля посетителей ждут ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда.

Посетительница на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

В программе фестиваля посетителей ждут ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Также пройдет шахматный чемпионат среди детей и взрослых.

Посетители на 10-м фестивале День Индии в Южном ландшафтном парке Остров Мечты в Москве

Также пройдет шахматный чемпионат среди детей и взрослых.

