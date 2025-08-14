"День Индии" в Москве
Ключевые темы фестиваля в этом году: история сохранения и приумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
На фестивальных площадках гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей — одеждой и украшениями.
Есть и гастрозоны, где можно попробовать блюда традиционной индийской кухни и принять участие в кулинарных мастер-классах.
Фестиваль приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Москвой. На фото — чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар.
В честь дружбы между Россией и Индией в парке прошла церемония посадки дерева, в которой принял участие и Кумар.
В парке организованы несколько сцен.
Посетители могут посмотреть выступления артистов с танцевальными и вокальными номерами.
Можно послушать лекции и семинары от профессиональных педагогов и узнать о многообразии индийской культуры.
Также есть несколько зон для йоги и медитации.
Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад предсказаний на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем и настоящем.
Нанесение временных узоров на кожу с помощью натуральной хны.
На фестивале прошла свадебная церемония.
В программе фестиваля посетителей ждут ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда.
Также пройдет шахматный чемпионат среди детей и взрослых.
