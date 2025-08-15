https://ria.ru/20250815/gensek-2035623847.html
Генсек ООН будет следить за переговорами на Аляске
Генсек ООН будет следить за переговорами на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Генсек ООН будет следить за переговорами на Аляске
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет следить за встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске
ООН, 15 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет следить за встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик. "Что касается саммита на Аляске, да, конечно, он будет, как и мы все, следить за событиями", - сказал Дюжаррик журналистам. Пресс-секретарь не уточнил, на каком телеканале Гутерреш будет следить за событиями, заявив, что генсек ООН "любитель попереключать каналы". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
