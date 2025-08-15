https://ria.ru/20250815/gensek-2035623847.html

Генсек ООН будет следить за переговорами на Аляске

Генсек ООН будет следить за переговорами на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025

Генсек ООН будет следить за переговорами на Аляске

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет следить за встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил официальный... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T20:21:00+03:00

2025-08-15T20:21:00+03:00

2025-08-15T20:21:00+03:00

в мире

аляска

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

антониу гутерреш

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg

ООН, 15 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет следить за встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик. "Что касается саммита на Аляске, да, конечно, он будет, как и мы все, следить за событиями", - сказал Дюжаррик журналистам. Пресс-секретарь не уточнил, на каком телеканале Гутерреш будет следить за событиями, заявив, что генсек ООН "любитель попереключать каналы". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.

https://ria.ru/20250815/peskov-2035602051.html

аляска

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, антониу гутерреш, оон, встреча путина и трампа на аляске