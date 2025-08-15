Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН будет следить за переговорами на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/gensek-2035623847.html
Генсек ООН будет следить за переговорами на Аляске
Генсек ООН будет следить за переговорами на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Генсек ООН будет следить за переговорами на Аляске
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет следить за встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил официальный... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T20:21:00+03:00
2025-08-15T20:21:00+03:00
в мире
аляска
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
антониу гутерреш
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg
ООН, 15 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет следить за встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик. "Что касается саммита на Аляске, да, конечно, он будет, как и мы все, следить за событиями", - сказал Дюжаррик журналистам. Пресс-секретарь не уточнил, на каком телеканале Гутерреш будет следить за событиями, заявив, что генсек ООН "любитель попереключать каналы". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
https://ria.ru/20250815/peskov-2035602051.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_274cc1618e0cb6ad6de80ceeea2c0adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, антониу гутерреш, оон, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, ООН, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Генсек ООН будет следить за переговорами на Аляске

Генсек ООН Гутерреш будет следить за встречей Путина и Трампа на Аляске

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 15 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будет следить за встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик.
"Что касается саммита на Аляске, да, конечно, он будет, как и мы все, следить за событиями", - сказал Дюжаррик журналистам.
Пресс-секретарь не уточнил, на каком телеканале Гутерреш будет следить за событиями, заявив, что генсек ООН "любитель попереключать каналы".
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Кремле рассказали, сколько продлятся переговоры Путина и Трампа
Вчера, 18:08
 
В миреАляскаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампАнтониу ГутеррешООНВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала