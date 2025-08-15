https://ria.ru/20250815/gagauziya-2035533439.html

Народное собрание Гагаузии отложило назначение выборов местного парламента

Народное собрание Гагаузии (НСГ) на заседании в пятницу решило отложить вопрос назначения даты выборов местного парламента из-за юридических противоречий в... РИА Новости, 15.08.2025

КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Народное собрание Гагаузии (НСГ) на заседании в пятницу решило отложить вопрос назначения даты выборов местного парламента из-за юридических противоречий в законодательстве, заявил спикер НСГ Дмитрий Константинов. Нынешний состав Народного собрания Гагаузии был выбран в 2021 году. Согласно местному законодательству, выборы проходят раз в четыре года. Мнения депутатов по поводу даты выборов разделились, одни считают, что их нужно провести 16 ноября, другие - предлагают их отложить на 2026 год. "Голосуем за перенос рассмотрения этого вопроса до решения всех юридических вопросов. Всего три человека против. Спасибо", - заявил Константинов на заседании. Спикер НСГ отметил, что закон предусматривает утверждение выборов в Апелляционной палате Комрата, которая была ликвидирована решением Кишинева. Гагаузы неоднократно обращались в парламент Молдавии с просьбой официально прописать, какой суд должен будет утвердить мандаты гагаузских депутатов. После бурного обсуждения депутаты пришли к выводу, что они не могут позволить себе сейчас запустить избирательный процесс, поскольку существует риск, что итоги выборов потом могут быть оспорены из-за юридических противоречий. Они допускают, что неточности в законодательстве будут исправлены только после того, как в Молдавии в сентябре пройдут парламентские выборы и уже новый состав депутатов займется решением проблем автономии. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

