https://ria.ru/20250815/frantsija-2035587295.html
Во Франции на Успение попытались поджечь молельный зал мечети
Во Франции на Успение попытались поджечь молельный зал мечети - РИА Новости, 15.08.2025
Во Франции на Успение попытались поджечь молельный зал мечети
Неизвестные попытались поджечь молельный зал мечети во французской коммуне Шатийон-сюр-Сен в ночь на пятницу, когда в стране отмечается католическое Успение... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:25:00+03:00
2025-08-15T17:25:00+03:00
2025-08-15T17:25:00+03:00
религия
в мире
франция
ислам
министерство внутренних дел франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16551/59/165515952_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_51b9a0222c1891cf99ae7b46b5dec1bb.jpg
ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Неизвестные попытались поджечь молельный зал мечети во французской коммуне Шатийон-сюр-Сен в ночь на пятницу, когда в стране отмечается католическое Успение Пресвятой Богородицы, заявил глава МВД Брюно Ретайо. "Этой ночью в Шатийон-сюр-Сен некоторые лица попытались поджечь мусульманский молельный зал. Мои мысли — с верующими, пострадавшими от этого трусливого антимусульманского акта", - написал министр в соцсети X. В преддверии Успения Пресвятой Богородицы глава МВД поручил префектам усилить охрану религиозных мест. В телеграмме официальным лицам он, кроме того, обратил внимание на то, что число правонарушений, целью которых были христиане, возросло за первые шесть месяцев 2025 года на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В июне опрос компании CSA показал, что более 60% французов считают несовместимой исламскую религию с ценностями Французской Республики.
https://ria.ru/20250520/set-2018051417.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16551/59/165515952_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_3d701d5a696a03a4c364164228fbda0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, ислам, министерство внутренних дел франции
Религия, В мире, Франция, Ислам, Министерство внутренних дел Франции
Во Франции на Успение попытались поджечь молельный зал мечети
Ретайо: в коммуне Шатийон-сюр-Сен попытались поджечь молельный зал мечети
ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Неизвестные попытались поджечь молельный зал мечети во французской коммуне Шатийон-сюр-Сен в ночь на пятницу, когда в стране отмечается католическое Успение Пресвятой Богородицы, заявил глава МВД Брюно Ретайо.
"Этой ночью в Шатийон-сюр-Сен некоторые лица попытались поджечь мусульманский молельный зал. Мои мысли — с верующими, пострадавшими от этого трусливого антимусульманского акта", - написал министр в соцсети X.
В преддверии Успения Пресвятой Богородицы глава МВД поручил префектам усилить охрану религиозных мест. В телеграмме официальным лицам он, кроме того, обратил внимание на то, что число правонарушений, целью которых были христиане, возросло за первые шесть месяцев 2025 года на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В июне опрос компании CSA показал, что более 60% французов считают несовместимой исламскую религию с ценностями Французской Республики.