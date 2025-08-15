https://ria.ru/20250815/frantsija-2035587295.html

Во Франции на Успение попытались поджечь молельный зал мечети

ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Неизвестные попытались поджечь молельный зал мечети во французской коммуне Шатийон-сюр-Сен в ночь на пятницу, когда в стране отмечается католическое Успение Пресвятой Богородицы, заявил глава МВД Брюно Ретайо. "Этой ночью в Шатийон-сюр-Сен некоторые лица попытались поджечь мусульманский молельный зал. Мои мысли — с верующими, пострадавшими от этого трусливого антимусульманского акта", - написал министр в соцсети X. В преддверии Успения Пресвятой Богородицы глава МВД поручил префектам усилить охрану религиозных мест. В телеграмме официальным лицам он, кроме того, обратил внимание на то, что число правонарушений, целью которых были христиане, возросло за первые шесть месяцев 2025 года на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В июне опрос компании CSA показал, что более 60% французов считают несовместимой исламскую религию с ценностями Французской Республики.

