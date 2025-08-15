https://ria.ru/20250815/flightradar-2035419056.html

Самолет специального летного отряда "Россия" Ил-96-300 прибыл в Анкоридж

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" прибыл в аэропорт Анкориджа на Аляске, следует из данных портала Flightradar24. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T02:32:00+03:00

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" прибыл в аэропорт Анкориджа на Аляске, следует из данных портала Flightradar24.Согласно данным портала, вылетевший из московского аэропорта"Внуково самолет приземлился примерно в 2:09 мск. За посадкой самолета в режиме реального времени наблюдают более 23 тысяч человек.Предыдущий борт прибыл туда в районе 17:48 мск четверга.Саммит России и США на АляскеПутин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

2025

