Европа готовится к проблематичному исходу саммита на Аляске, пишет NBC

Европа готовится к проблематичному исходу саммита на Аляске, пишет NBC

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. ЕС готовится к весьма проблематичному для него исходу саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщил NBC со ссылкой на европейского чиновника. "Мы все готовимся к исходу, который может оказаться весьма проблематичным", — приводятся в материале слова неназванного собеседника телеканала. Саммит России и СШАКак заявлял представитель Кремля Юрий Ушаков, лидеры встретятся в Анкоридже в пятницу, в 22:30 мск, на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Сначала они пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

