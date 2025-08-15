Рейтинг@Mail.ru
Европа готовится к проблематичному исходу саммита на Аляске, пишет NBC - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 15.08.2025 (обновлено: 15:25 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/evropa-2035528073.html
Европа готовится к проблематичному исходу саммита на Аляске, пишет NBC
Европа готовится к проблематичному исходу саммита на Аляске, пишет NBC - РИА Новости, 15.08.2025
Европа готовится к проблематичному исходу саммита на Аляске, пишет NBC
ЕС готовится к весьма проблематичному для него исходу саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщил NBC... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T14:51:00+03:00
2025-08-15T15:25:00+03:00
в мире
россия
аляска
европа
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. ЕС готовится к весьма проблематичному для него исходу саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщил NBC со ссылкой на европейского чиновника. "Мы все готовимся к исходу, который может оказаться весьма проблематичным", — приводятся в материале слова неназванного собеседника телеканала. Саммит России и СШАКак заявлял представитель Кремля Юрий Ушаков, лидеры встретятся в Анкоридже в пятницу, в 22:30 мск, на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Сначала они пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035397696.html
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
россия
аляска
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, европа, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, nbc, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, NBC, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Европа готовится к проблематичному исходу саммита на Аляске, пишет NBC

NBC: Европа готовится к проблематичному исходу саммита Путина и Трампа на Аляске

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : Администрация Президента России
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. ЕС готовится к весьма проблематичному для него исходу саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщил NBC со ссылкой на европейского чиновника.
«
"Мы все готовимся к исходу, который может оказаться весьма проблематичным", — приводятся в материале слова неназванного собеседника телеканала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции
Вчера, 08:00

Саммит России и США

Как заявлял представитель Кремля Юрий Ушаков, лидеры встретятся в Анкоридже в пятницу, в 22:30 мск, на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Сначала они пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписание документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
 
В миреРоссияАляскаЕвропаВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковNBCВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала