Запад не показывает чувствительность к ситуации в Газе, считает Эрдоган - РИА Новости, 15.08.2025
16:29 15.08.2025
Запад не показывает чувствительность к ситуации в Газе, считает Эрдоган
АНКАРА, 15 авг - РИА Новости. Западный мир не показывает чувствительность к ситуации в Газе, которую проявляет по отношению к украинскому кризису, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Молчание или слабая реакция мирового сообщества на эту тяжелую сцену лишь углубляют боль и открывают путь к продолжению угнетения. Амбивалентное отношение западного мира к Газе при одновременном принятии быстрых мер в других кризисах подрывает доверие к международному порядку, который, как утверждается, основан на принципах и правилах. Факт заключается в том, что если бы быстрая и всеобъемлющая чувствительность, проявленная к кризису на Украине, была проявлена к зверствам в Газе, то сегодня мы имели бы совершенно другую картину", - говорится в статье Эрдогана на сайте катарского телеканала Al-Jazeera, перевод на турецкий представило Управление по коммуникациям при его администрации. По его словам, тот факт, что Израиль действует, не подвергаясь никаким санкциям, ведет к эрозии международного права и норм в области прав человека. "Кризис в Газе стоит перед нами как лакмусовая бумажка, которая покажет, способно ли международное сообщество защитить основные человеческие ценности", - отметил Эрдоган. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы обеспечить периметр безопасности и передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
Запад не показывает чувствительность к ситуации в Газе, считает Эрдоган

АНКАРА, 15 авг - РИА Новости. Западный мир не показывает чувствительность к ситуации в Газе, которую проявляет по отношению к украинскому кризису, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Молчание или слабая реакция мирового сообщества на эту тяжелую сцену лишь углубляют боль и открывают путь к продолжению угнетения. Амбивалентное отношение западного мира к Газе при одновременном принятии быстрых мер в других кризисах подрывает доверие к международному порядку, который, как утверждается, основан на принципах и правилах. Факт заключается в том, что если бы быстрая и всеобъемлющая чувствительность, проявленная к кризису на Украине, была проявлена к зверствам в Газе, то сегодня мы имели бы совершенно другую картину", - говорится в статье Эрдогана на сайте катарского телеканала Al-Jazeera, перевод на турецкий представило Управление по коммуникациям при его администрации.
По его словам, тот факт, что Израиль действует, не подвергаясь никаким санкциям, ведет к эрозии международного права и норм в области прав человека.
"Кризис в Газе стоит перед нами как лакмусовая бумажка, которая покажет, способно ли международное сообщество защитить основные человеческие ценности", - отметил Эрдоган.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа, чтобы обеспечить периметр безопасности и передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
