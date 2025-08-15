https://ria.ru/20250815/ekspert-2035043751.html

Эксперт: успехи призеров "Профессионалов" определяются поддержкой партнеров

Эксперт: успехи призеров "Профессионалов" определяются поддержкой партнеров - РИА Новости, 15.08.2025

Эксперт: успехи призеров "Профессионалов" определяются поддержкой партнеров

Успехи победителей и призеров чемпионата "Профессионалы" определяются не только их трудолюбием и целеустремленностью, но и поддержкой со стороны индустриальных... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Успехи победителей и призеров чемпионата "Профессионалы" определяются не только их трудолюбием и целеустремленностью, но и поддержкой со стороны индустриальных партнеров Чемпионатного движения, заявил мастер производственного обучения Колледжа туризма и прикладных технологий Санкт-Петербурга Герман Афанасьев.Ученица специалиста Альбина Чегнева победила в финале чемпионата "Профессионалы" в 2024 году в компетенции "Поварское дело"."Участие в движении “Профессионалы” не просто дает знания, оно закладывает устойчивые профессиональные привычки и реальные навыки. А для колледжа участие в чемпионате – это шаг к интеграции с индустрией. И мы не стоим на месте, мы адаптируем наши программы и методы подготовки студентов к требованиям рынка труда, тесно сотрудничаем с индустриальными партнерами и вместе создаем сильную образовательную экосистему", – сообщил Афанасьев, его слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования.Он отметил также, что партнеры Чемпионатного движения предоставляют студентам стажировки и возможность трудоустройства – именно так Чегнева стала сотрудником ресторана "Bourgeois Bohemians" ("BoBo"), индустриального партнера Колледжа туризма и прикладных технологий Санкт-Петербурга."Подготовка к чемпионату была очень интенсивной – нас учили работать в условиях, приближенных к реальной индустрии. После победы на финале я получила приглашение на стажировку в ресторане “Bourgeois Bohemians” (“BoBo”), а затем мне предложили остаться в команде – и я с радостью согласилась", – рассказала Чегнева.Она отметила, что чемпионат дал ей не только профессиональные навыки, но и уверенность в себе. В будущем Чегнева мечает создать свой собственный гастрономический проект.Высокую оценку профессиональным навыкам участников чемпионата дали и представители ресторана."Мы давно сотрудничаем с чемпионатами профессионального мастерства и считаем их важной частью развития отрасли. Конкурсанты – это те, кто по-настоящему хочет чего-то большего, стремится к совершенству, и Альбина – яркий тому пример. Благодаря подготовке в колледже и участию в “Профессионалах”, она пришла с уже сформированными навыками, хорошей скоростью работы и высокой культурой производства. Такие молодые профессионалы сразу включаются в работу и приносят свежие идеи", – прокомментировал совладелец ресторана Алексей Гребенщиков.Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".

