В Ленинградской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Ленинградской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.08.2025
В Ленинградской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
2025-08-15
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус и внедорожник оказались в кювете после столкновения во Всеволожском районе Ленинградской области, пострадали три человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в 10.08 мск в пятницу в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о том, что на пересечении Южного шоссе и проспекта Грибоедова во Всеволожске произошло ДТП с участием Land Cruiser и рейсового автобуса маршрута №6, где в момент аварии находились 10 пассажиров. "В результате столкновения оба транспортных средства съехали в кювет... По предварительной информации, в ДТП пострадали 3 человека – оба водителя и пассажир автобуса", – говорится в сообщении. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии, добавили в ГУМВД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
