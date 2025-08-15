В Днепропетровске прогремел взрыв

https://ria.ru/20250815/dnepropetrovsk-2035570085.html
Взрыв прозвучал в Днепропетровске на юго-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Днепропетровске на юго-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Днепре (Днепропетровске - ред.) слышно звуки взрыва", - говорится в публикации Telegram-канала телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
