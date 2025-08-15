https://ria.ru/20250815/dmitriev-2035624191.html

Дмитриев встретил медведя перед встречей Путина и Трампа

Дмитриев встретил медведя перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025

Дмитриев встретил медведя перед встречей Путина и Трампа

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев перед проведением встречи... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T20:25:00+03:00

2025-08-15T20:25:00+03:00

2025-08-15T20:25:00+03:00

россия

аляска

сша

владимир путин

дональд трамп

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев перед проведением встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске встретил медведя, что, как он надеется, является хорошим знаком. "Встретил медведя на Аляске перед саммитом США-Россия. Надеюсь, что это хороший знак", - написал Дмитриев в соцсети X. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035607784.html

россия

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, встреча путина и трампа на аляске, в мире