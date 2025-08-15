https://ria.ru/20250815/dmitriev-2035624191.html
Дмитриев встретил медведя перед встречей Путина и Трампа
Дмитриев встретил медведя перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Дмитриев встретил медведя перед встречей Путина и Трампа
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев перед проведением встречи... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T20:25:00+03:00
2025-08-15T20:25:00+03:00
2025-08-15T20:25:00+03:00
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев перед проведением встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске встретил медведя, что, как он надеется, является хорошим знаком. "Встретил медведя на Аляске перед саммитом США-Россия. Надеюсь, что это хороший знак", - написал Дмитриев в соцсети X. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035607784.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, встреча путина и трампа на аляске, в мире
Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире
Дмитриев встретил медведя перед встречей Путина и Трампа
Глава РФПИ Дмитриев встретил медведя перед саммитом США и России на Аляске