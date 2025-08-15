https://ria.ru/20250815/dmitriev-2035606047.html

На саммите в США будет обсуждаться не только Украина, заявил Дмитриев

На саммите в США будет обсуждаться не только Украина, заявил Дмитриев - РИА Новости, 15.08.2025

На саммите в США будет обсуждаться не только Украина, заявил Дмитриев

15.08.2025

АНКОРИДЖ (штат Аляска), 15 авг – РИА Новости, Сергей Попов, Алексей Алексеев. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на предстоящей встрече займутся вопросами восстановления отношений, экономикой и Украиной, сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Мы в том числе занимаемся восстановлением отношений России и США. Важно, что на повестке не только экономические вопросы, не только Украина, но и отношения России и США", - сказал РИА Новости Дмитриев.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

