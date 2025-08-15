https://ria.ru/20250815/dmitriev-2035421601.html

Дмитриев опубликовал фото после по прибытии на Аляску

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который будет принимать участие в грядущих российско-американских переговорах, опубликовал фото Аляски из иллюминатора самолета. "Солнечно и красиво на Аляске", - так Дмитриев подписал фото, опубликованные им в соцсети Х.Ранее, согласно данным портала Flightradar24, стало известно, что самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", вылетевший из московского аэропорта "Внуково", прибыл в аэропорт Анкориджа на Аляске. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

в мире, россия, аляска, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, flightradar24, ил-96