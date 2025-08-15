https://ria.ru/20250815/dialog-2035454627.html

Иноагенты пытаются сорвать диалог Путина и Трампа, заявили в Госдуме

Иноагенты пытаются сорвать диалог Путина и Трампа, заявили в Госдуме - РИА Новости, 15.08.2025

Иноагенты пытаются сорвать диалог Путина и Трампа, заявили в Госдуме

Иноагенты пытаются сорвать диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом из-за страха потерять источники дохода за рубежом, РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T10:02:00+03:00

2025-08-15T10:02:00+03:00

2025-08-15T10:02:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

василий пискарев

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/85/1524688581_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_7c5c73506a1e1a96568e2c7853eb76e3.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Иноагенты пытаются сорвать диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом из-за страха потерять источники дохода за рубежом, заявил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Через своих марионеток русофобы пытаются либо сорвать диалог, либо пустить его в угодном им направлении", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Он также отметил, что заявление о выделении новых партий оружия для Украины было опубликовано иноагентами в преддверии российско-американских переговоров. Среди подписантов-иноагентов беглые артисты, политики, бизнесмены и журналисты. "Беглыми изменниками движет отнюдь не забота о народе Украины, а испуг утратить источники дохода за рубежом", - подчеркнул глава думской комиссии. Пискарев также добавил, что в случае запуска мирного процесса надобность в услугах иноагентов отпадет, как и необходимость тратить на них деньги.

https://ria.ru/20250815/peregovory-2035397696.html

https://ria.ru/20250815/peregovory-2035344979.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, василий пискарев, встреча путина и трампа на аляске