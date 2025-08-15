https://ria.ru/20250815/bespilotniki-2035418566.html

В Минтрансе назвали основные направления развития беспилотников

В Минтрансе назвали основные направления развития беспилотников - РИА Новости, 15.08.2025

В Минтрансе назвали основные направления развития беспилотников

Основные направления развития беспилотников в России - это сельское хозяйство, доставка и транспорт, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин в... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T02:06:00+03:00

2025-08-15T02:06:00+03:00

2025-08-15T02:06:00+03:00

россия

москва

андрей никитин (политик)

яндекс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028373721_0:102:3021:1801_1920x0_80_0_0_c315a4c6ea1d08425003dbd16ca8f724.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Основные направления развития беспилотников в России - это сельское хозяйство, доставка и транспорт, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах форума "Архипелаг-2025". "Говоря о перспективах дальнейшей работы, необходимо выделить три ключевых направления развития беспилотных технологий. Первое ‒ сельское хозяйство: здесь нас ждет настоящий рывок... Второе ‒ доставка: роверы "Яндекса" заметны на улицах Москвы и в ближайшие годы появятся еще в трех десятках регионов; следом придут полноценные воздушные дроны. Третье – транспорт, это беспилотные средства доставки пассажиров ("Ласточки", трамваи)", - рассказал Никитин. Правительство РФ в начале августа утвердило новый класс воздушного пространства Н ("эйч"), предназначенный для полетов беспилотных воздушных судов. "Н" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы А, С и G. Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 метров от земной (водной) поверхности и на маршрутах, специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов, на высотах ниже 3050 метров.

https://ria.ru/20250313/rossija-2004814249.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, андрей никитин (политик), яндекс