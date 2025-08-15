https://ria.ru/20250815/bespilotnik-2035432665.html
В Воронежской области уничтожили три укаинских беспилотника
В Воронежской области уничтожили три укаинских беспилотника - РИА Новости, 15.08.2025
В Воронежской области уничтожили три укаинских беспилотника
Силами ПВО ночью уничтожены три беспилотника на территории Воронежа и области, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщает губернатор Александр... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T06:51:00+03:00
2025-08-15T06:51:00+03:00
2025-08-15T06:51:00+03:00
безопасность
воронеж
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Силами ПВО ночью уничтожены три беспилотника на территории Воронежа и области, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщает губернатор Александр Гусев. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО над Воронежем и двумя районами области были обнаружены и уничтожены три БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Гусев добавил, что в регионе отбой опасности атаки БПЛА. Она продлилась более семи часов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронеж, александр гусев (губернатор)
Безопасность, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили три укаинских беспилотника
Гусев сообщил об уничтожении трех беспилотников ВСУ в Воронежской области