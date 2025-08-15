https://ria.ru/20250815/bespilotnik-2035432665.html

В Воронежской области уничтожили три укаинских беспилотника

В Воронежской области уничтожили три укаинских беспилотника - РИА Новости, 15.08.2025

В Воронежской области уничтожили три укаинских беспилотника

Силами ПВО ночью уничтожены три беспилотника на территории Воронежа и области, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщает губернатор Александр... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T06:51:00+03:00

2025-08-15T06:51:00+03:00

2025-08-15T06:51:00+03:00

безопасность

воронеж

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Силами ПВО ночью уничтожены три беспилотника на территории Воронежа и области, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщает губернатор Александр Гусев. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО над Воронежем и двумя районами области были обнаружены и уничтожены три БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Гусев добавил, что в регионе отбой опасности атаки БПЛА. Она продлилась более семи часов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, воронеж, александр гусев (губернатор)