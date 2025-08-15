https://ria.ru/20250815/asteroid-2035451631.html

Потенциально опасный астероид пройдет рядом с Землей 17 августа

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Потенциально опасный астероид пролетит рядом с Землей в воскресенье, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале."Астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдет, по расчетам, послезавтра, 17 августа, на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли", — говорится в релизе.Ученые уточнили, что объект будет на минимальном расстоянии в 12:03 мск.По данным лаборатории, небесное тело входит в число опасных астероидов из-за необычно близкого сближения с планетой. К этой категории относят объекты, сближающиеся на расстояние ближе десяти диаметров лунной орбиты.Астероид 2025 PM будет одним из крупнейших за последнее время небесных тел, приближавшихся к Земле ближе чем на миллион километров. Пролет объекта большего размера на сравнимом расстоянии ожидается лишь в конце сентября.Как утончили в лаборатории, астероид обнаружили 1 августа, вероятно, он является каменной глыбой без следов летучих веществ. Он относится к группе Апполонов, то есть околоземных астероидов, их орбиты пересекают земную с внешней стороны, тело делает оборот вокруг Солнца чуть больше, чем за два года.Специалисты добавили, что вероятность захвата астероида планетой мала, это может произойти только в случае непредвиденного столкновения с другим небесным телом.Наиболее известное падение на Землю метеорита такого же размера произошло 50 тысяч лет назад и стало причиной формирования Аризонского кратера в США.

