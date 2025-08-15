Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал подозреваемого в убийстве судьи в Камышине
17:44 15.08.2025 (обновлено: 18:43 15.08.2025)
Суд арестовал подозреваемого в убийстве судьи в Камышине
Суд арестовал подозреваемого в убийстве судьи в Камышине - РИА Новости, 15.08.2025
Суд арестовал подозреваемого в убийстве судьи в Камышине
Центральный районный суд Волгограда арестовал задержанного по подозрению в убийстве федерального судьи жителя Камышина до 14 октября
происшествия
камышин
волгоградская область
волгоград
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости. Центральный районный суд Волгограда арестовал задержанного по подозрению в убийстве федерального судьи жителя Камышина до 14 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.Ранее житель Камышина Волгоградской области, задержанный по подозрению в убийстве федерального судьи, признал свою вину, сообщал РИА Новости представитель СУСК России по региону. По словам собеседника агентства, подозреваемого доставят в Волгоград для избрания меры пресечения и дальнейших следственных действий."Сегодня Центральный районный суд города Волгограда разделил позицию прокуратуры и следствия, избрав фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября 2025 года", - говорится в сообщении.В четверг вечером у здания Камышинского городского суда было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия".
камышин
волгоградская область
волгоград
происшествия, камышин, волгоградская область, волгоград
Происшествия, Камышин, Волгоградская область, Волгоград
Суд арестовал подозреваемого в убийстве судьи в Камышине

Суд арестовал подозреваемого в убийстве судьи в Камышине до 14 октября

© Фото : Прокуратура Волгоградской областиМужчина, подозреваемый в убийстве федерального судьи в Камышинском районе, во время судебного заседания
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг - РИА Новости. Центральный районный суд Волгограда арестовал задержанного по подозрению в убийстве федерального судьи жителя Камышина до 14 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
Ранее житель Камышина Волгоградской области, задержанный по подозрению в убийстве федерального судьи, признал свою вину, сообщал РИА Новости представитель СУСК России по региону. По словам собеседника агентства, подозреваемого доставят в Волгоград для избрания меры пресечения и дальнейших следственных действий.
"Сегодня Центральный районный суд города Волгограда разделил позицию прокуратуры и следствия, избрав фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября 2025 года", - говорится в сообщении.
В четверг вечером у здания Камышинского городского суда было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия".
Адвокат рассказал подробности убийства судьи в Камышине
14 августа, 23:06
 
Происшествия
 
 
