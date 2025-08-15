Рейтинг@Mail.ru
Российских журналистов на Аляске разместили в многофункциональном центре
05:42 15.08.2025 (обновлено: 09:02 15.08.2025)
Российских журналистов на Аляске разместили в многофункциональном центре
Российских журналистов на Аляске разместили в многофункциональном центре - РИА Новости, 15.08.2025
Российских журналистов на Аляске разместили в многофункциональном центре
Российские журналисты, приехавшие в город Анкоридж на Аляске освещать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, разместились в Alaska... РИА Новости, 15.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Российские журналисты, приехавшие в город Анкоридж на Аляске освещать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, разместились в Alaska Airlines Center - многофункциональной арене, передает корреспондент РИА Новости. Для журналистов подготовили холл со спальными местами, которые представляют собой огороженные ширмами спальные места на двух человек. В центре есть все для удобства журналистов - душевые, Wi-Fi в холле и сопроводительные надписи на русском языке. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Холл со спальными местами для российских журналистов на арене Alaska Airlines Center
Российских журналистов, прибывших на Аляску освещать встречу Путина и Трампа, разместили на многофункциональной арене Alaska Airlines Center, передаёт корреспондент РИА Новости. Сотрудникам СМИ выделили холл со спальными местами, которые представляют собой огороженные ширмами "номера" с несколькими койками. В центре есть всё необходимое - душевые, Wi-Fi и указатели на русском.
Российских журналистов на Аляске разместили в многофункциональном центре

В Анкоридже российские журналисты разместились в Alaska Airlines Center

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Российские журналисты, приехавшие в город Анкоридж на Аляске освещать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, разместились в Alaska Airlines Center - многофункциональной арене, передает корреспондент РИА Новости.
Для журналистов подготовили холл со спальными местами, которые представляют собой огороженные ширмами спальные места на двух человек.
В центре есть все для удобства журналистов - душевые, Wi-Fi в холле и сопроводительные надписи на русском языке.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
