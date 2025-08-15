https://ria.ru/20250815/alyaska-2035429046.html
Российских журналистов на Аляске разместили в многофункциональном центре
2025-08-15T05:42:00+03:00
2025-08-15T09:02:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035440029_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0e47d510aada8b2fa4ab4ea89f56199.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Российские журналисты, приехавшие в город Анкоридж на Аляске освещать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, разместились в Alaska Airlines Center - многофункциональной арене, передает корреспондент РИА Новости. Для журналистов подготовили холл со спальными местами, которые представляют собой огороженные ширмами спальные места на двух человек. В центре есть все для удобства журналистов - душевые, Wi-Fi в холле и сопроводительные надписи на русском языке. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035440029_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2ebb3dc50559c30d7925ed9dea7fb2d5.jpg
Холл со спальными местами для российских журналистов на арене Alaska Airlines Center
Российских журналистов, прибывших на Аляску освещать встречу Путина и Трампа, разместили на многофункциональной арене Alaska Airlines Center, передаёт корреспондент РИА Новости.
Сотрудникам СМИ выделили холл со спальными местами, которые представляют собой огороженные ширмами "номера" с несколькими койками.
В центре есть всё необходимое - душевые, Wi-Fi и указатели на русском.
