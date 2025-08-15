https://ria.ru/20250815/alyaska-2035422600.html
Лавров и Дарчиев прибыли на Аляску
Лавров и Дарчиев прибыли на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025
Лавров и Дарчиев прибыли на Аляску
Глава МИД Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T03:26:00+03:00
2025-08-15T03:26:00+03:00
2025-08-15T03:34:00+03:00
в мире
аляска
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску, передает корреспондент РИА Новости.Министр иностранных дел входит в одну из отечественных делегаций, которые примут участие в переговорах с американскими властями.Саммит России и США на АляскеПутин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
https://ria.ru/20250814/tramp-2035395531.html
https://ria.ru/20250815/putin-2035410603.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, сша, россия
В мире, Аляска, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, США, Россия
Лавров и Дарчиев прибыли на Аляску
Глава МИД РФ Лавров и посол в США Дарчиев прибыли на Аляску