Лавров и Дарчиев прибыли на Аляску

Лавров и Дарчиев прибыли на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025

Лавров и Дарчиев прибыли на Аляску

Глава МИД Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T03:26:00+03:00

2025-08-15T03:26:00+03:00

2025-08-15T03:34:00+03:00

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску, передает корреспондент РИА Новости.Министр иностранных дел входит в одну из отечественных делегаций, которые примут участие в переговорах с американскими властями.Саммит России и США на АляскеПутин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

