Лавров и Дарчиев прибыли на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025
03:26 15.08.2025 (обновлено: 03:34 15.08.2025)
Лавров и Дарчиев прибыли на Аляску
Глава МИД Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025
в мире
аляска
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
сша
россия
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску, передает корреспондент РИА Новости.Министр иностранных дел входит в одну из отечественных делегаций, которые примут участие в переговорах с американскими властями.Саммит России и США на АляскеПутин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
аляска
сша
россия
в мире, аляска, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, сша, россия
В мире, Аляска, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, США, Россия
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску, передает корреспондент РИА Новости.
Министр иностранных дел входит в одну из отечественных делегаций, которые примут участие в переговорах с американскими властями.
Саммит России и США на Аляске

Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
Встреча Путина и Трампа в Анкоридже
