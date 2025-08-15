https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html

Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Андрей Сергеев, Виктор Жданов. И без того хорошо охраняемая военная база Эльмендорф-Ричардсон, ключевая для ВВС и армии США на Аляске, усилила меры безопасности. Здесь 15 августа впервые с 2019-го встретятся Владимир Путин и Дональд Трамп. О том, как готовили саммит и что на нем ожидается, — в материале РИА Новости.За короткий срокСейчас в Анкоридже нет ни одной свободной гостиницы — прежде всего из-за пика туристического сезона на Аляске. Приехавшим сюда со всего мира журналистам удается найти жилье с трудом. Город был явно не готов к такому вниманию.Что неудивительно: пожалуй, редко какую встречу мировых лидеров организовывали в столь сжатые сроки. Конечно, о переговорах Путина и Трампа в Москве и Вашингтоне речь шла еще с января, но всегда уточнялось: нужна подготовка, процесс небыстрый. А тут — все за считаные дни.После того, как 6 августа спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф посетил Москву и встретился с Путиным, в Белом доме сообщили: личная беседа на высшем уровне состоится совсем скоро. В Кремле тогда это подтвердили, обозначив примерные сроки — "следующая неделя" (11-17 августа). И уже девятого числа все стало известно: 15 августа, Аляска.Комментируя эту договоренность, помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что американцы сделали предложение, которое "представляется вполне приемлемым" Москве. Это, видимо, и ускорило подготовку.Что за предложение — остается только гадать. Западные СМИ соревнуются в версиях. Самая распространенная из них: речь зайдет о территориальных уступках со стороны Киева. На это намекнул и Трамп, заявив, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому "придется провести обмен землями". Правда, не уточнил, о каких именно идет речь.Перестали скрыватьПохоже, в Европе тоже не против такого сценария. Конечно, союзники Киева в ЕС и Великобритании то и дело произносят излюбленную мантру "Никаких решений об Украине без ее согласия", а Зеленский дословно за ними повторяет. Но намеки все же проскальзывают. Особенно примечательно сделанное на днях заявление генсека НАТО Марка Рютте, который до августа всегда напирал на "сохранение территориальной целостности" Украины."Когда речь идет о территориальном вопросе, о признании в будущем соглашении, что Россия де-факто контролирует часть украинских земель, — это должно быть фактическим признанием, а не политическим де-юре", — сказал он в интервью ABC News.Иными словами, союзники Киева все решили — осталось лишь придумать, как это подать публике.Причем это практически те же политики, которые несколько месяцев призывали Трампа не общаться с Путиным. Например, немецкий канцлер Фридрих Мерц в июне заявлял, что звонить российскому президенту лучше не стоит."Мы пожелали президенту Трампу всего самого наилучшего. Мы договорились, что он непосредственно после встречи с президентом Путиным сначала проинформирует Владимира Зеленского, а затем непосредственно европейских глав государств и правительств, которые объединены этой инициативой", — сказал Мерц 13 августа.Сам же американский лидер сообщил, что, может, и не позвонит европейцам, если переговоры с российским коллегой провалятся. Но при любом раскладе, как пишут западные издания, "кошмарный сон" союзников Киева сбывается: их не пригласили за стол, где все решается.Зеленский признал, что проведение саммита на американской территории — "личная победа" российского президента. За два дня до разговора Путина и Трампа глава киевского режима в Берлине провел онлайн-встречу с союзниками.Сам он пока отказывается обсуждать тему территорий и считает это возможным только в ходе личной встречи с Путиным. Дескать, "вопрос конституционный" — просто так он не решается. Поэтому ВСУ добровольно выводить из Донбасса и других российских регионов пока не будут. К слову, этот шаг Владимир Путин назвал одним из условий урегулирования конфликта."Беспрецедентная ситуация"Так или иначе, украинские власти подключат к переговорам — скорее всего, потом. В Москве заявили, что еще рано говорить о встрече в трехстороннем формате. Пока же мировые лидеры должны обсудить все вдвоем. Причем, как отмечают и в Кремле, и в Белом доме, откровенно, не боясь затронуть самые сложные темы."Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично", — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив отсутствие подобной адекватности и воли у глав стран Европы.Кремль подчеркивает, что для Москвы предпочтительней урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами и Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь. Пока в центре внимания — диалог России и США. Учет позиции Украины относится к уже "последующим этапам".По словам Пескова, подписание документов по итогам саммита не предусмотрено. Однако на заявленной пресс-конференции Путин и Трамп очертят круг договоренностей, которых удастся достичь в ходе личной беседы.Что будет на АляскеСамо собой, затронут и вопросы двусторонних отношений. И обсуждать все будут предметно — президенты едут не одни. В составе российской делегации, помимо Юрия Ушакова, — министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Напротив них будут: вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марк Рубио, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент.Ожидается, что в 11:30 (22:30 по Москве) начнется саммит. Путин и Трамп поговорят тет-а-тет с участием переводчиков, затем продолжат беседу в расширенном составе. А потом соберутся за рабочим завтраком. Закончится все подходом к прессе, после чего российские гости отправятся в Москву.А вот сколько продлится встреча, особенно с глазу на глаз, неизвестно. Как отметил Ушаков, это будет зависеть от самих президентов.Да и не только это — не зря еще до начала переговоров СМИ и эксперты уже назвали саммит историческим и в какой-то мере необычным. Выбор места и сроки, за которые подготовлена встреча, явно намекают: Путин и Трамп могут удивлять нестандартными решениями — особенно во имя мира.

