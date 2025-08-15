Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Анкориджа предупредил о временных ограничениях полетов - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/aeroport-2035637801.html
Аэропорт Анкориджа предупредил о временных ограничениях полетов
Аэропорт Анкориджа предупредил о временных ограничениях полетов - РИА Новости, 15.08.2025
Аэропорт Анкориджа предупредил о временных ограничениях полетов
Аэропорт Анкориджа имени Теда Стивенса в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщает о временных ограничениях... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T21:48:00+03:00
2025-08-15T21:48:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035637341_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7c4343c5783b7085212e5e257808ea6.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Аэропорт Анкориджа имени Теда Стивенса в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщает о временных ограничениях полетов, связанных с ожидаемым прибытием высокопоставленных лиц. "В связи с ожидаемой активностью, связанной с VIP-персонами, временные ограничения полетов могут влиять на воздушное пространство Анкориджа в течение пятницы, 15 августа. Это может вызвать задержки или изменение расписания для авиации общего назначения и коммерческих полетов", - говорится в сообщении на сайте аэропорта. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035635111.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры из Анкориджа, где приземлился президентский борт Трампа
Кадры корреспондента РИА Новости из Анкориджа, где приземлился президентский борт Трампа 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-15T21:48
true
PT0M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035637341_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2fd9b6d9d5d127d3cfbcbb45c6eb19d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Аэропорт Анкориджа предупредил о временных ограничениях полетов

Аэропорт Анкориджа в преддверии встречи Путина и Трампа ограничил полеты

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Аэропорт Анкориджа имени Теда Стивенса в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщает о временных ограничениях полетов, связанных с ожидаемым прибытием высокопоставленных лиц.
"В связи с ожидаемой активностью, связанной с VIP-персонами, временные ограничения полетов могут влиять на воздушное пространство Анкориджа в течение пятницы, 15 августа. Это может вызвать задержки или изменение расписания для авиации общего назначения и коммерческих полетов", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Пресс-центр саммита России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Переговоры России и США на Аляске пройдут в формате "три на три"
Вчера, 21:31
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала