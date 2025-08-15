https://ria.ru/20250815/aeroport-2035637801.html
Аэропорт Анкориджа предупредил о временных ограничениях полетов
Аэропорт Анкориджа предупредил о временных ограничениях полетов
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Аэропорт Анкориджа имени Теда Стивенса в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщает о временных ограничениях полетов, связанных с ожидаемым прибытием высокопоставленных лиц. "В связи с ожидаемой активностью, связанной с VIP-персонами, временные ограничения полетов могут влиять на воздушное пространство Анкориджа в течение пятницы, 15 августа. Это может вызвать задержки или изменение расписания для авиации общего назначения и коммерческих полетов", - говорится в сообщении на сайте аэропорта. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
