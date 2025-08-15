https://ria.ru/20250815/aeroport-2035637801.html

Аэропорт Анкориджа предупредил о временных ограничениях полетов

Аэропорт Анкориджа предупредил о временных ограничениях полетов - РИА Новости, 15.08.2025

Аэропорт Анкориджа предупредил о временных ограничениях полетов

Аэропорт Анкориджа имени Теда Стивенса в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщает о временных ограничениях... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T21:48:00+03:00

2025-08-15T21:48:00+03:00

2025-08-15T21:48:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035637341_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7c4343c5783b7085212e5e257808ea6.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Аэропорт Анкориджа имени Теда Стивенса в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщает о временных ограничениях полетов, связанных с ожидаемым прибытием высокопоставленных лиц. "В связи с ожидаемой активностью, связанной с VIP-персонами, временные ограничения полетов могут влиять на воздушное пространство Анкориджа в течение пятницы, 15 августа. Это может вызвать задержки или изменение расписания для авиации общего назначения и коммерческих полетов", - говорится в сообщении на сайте аэропорта. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/peregovory-2035635111.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из Анкориджа, где приземлился президентский борт Трампа Кадры корреспондента РИА Новости из Анкориджа, где приземлился президентский борт Трампа 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-15T21:48 true PT0M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске