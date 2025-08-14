Рейтинг@Mail.ru
Во Франции набросились на Зеленского в преддверии саммита на Аляске
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 14.08.2025
Во Франции набросились на Зеленского в преддверии саммита на Аляске
Во Франции набросились на Зеленского в преддверии саммита на Аляске
Читатели французской газеты Le Figaro призвали Владимира Зеленского пойти на уступки для разрешения конфликта на Украине.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro призвали Владимира Зеленского пойти на уступки для разрешения конфликта на Украине.Как пишет издание, новые успехи российских военных перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске увеличивают шансы на крупный прорыв в пользу Москвы."Вот и отлично… пора заканчивать эту бессмысленную бойню", — написал комментатор."Конфликт на Украине — это же отдушина для Макрона", — отметил другой."Сейчас именно Европа во главе с Макроном толкает к войне. Под лозунгом "Украина не проиграет". Если бы не европейские поджигатели войны, Украина уже давно села бы за стол переговоров и окончательно отказалась от вступления в ЕС и НАТО", — высказался третий."Украина превратится в несостоявшееся государство, чьи мафиозные группировки расползутся по всему ЕС, как их гормональная курятина. А LCI (французский телеканал. — Прим. ред.) потом будет нам объяснять, что это все русские", — поделился мнением еще один пользователь."Украина не выиграет этот конфликт… Зеленскому пора пойти на уступки, чтобы перестать отправлять на смерть свою молодежь!" — заключил читатель.Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже. Она запланирована на 11:30 по местному времени (22:30 мск).По словам помощника президента Юрия Ушакова, центральной темой переговоров будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
Во Франции набросились на Зеленского в преддверии саммита на Аляске

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro призвали Владимира Зеленского пойти на уступки для разрешения конфликта на Украине.
Как пишет издание, новые успехи российских военных перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске увеличивают шансы на крупный прорыв в пользу Москвы.
"Вот и отлично… пора заканчивать эту бессмысленную бойню", — написал комментатор.
"Конфликт на Украине — это же отдушина для Макрона", — отметил другой.
"Сейчас именно Европа во главе с Макроном толкает к войне. Под лозунгом "Украина не проиграет". Если бы не европейские поджигатели войны, Украина уже давно села бы за стол переговоров и окончательно отказалась от вступления в ЕС и НАТО", — высказался третий.
"Украина превратится в несостоявшееся государство, чьи мафиозные группировки расползутся по всему ЕС, как их гормональная курятина. А LCI (французский телеканал. — Прим. ред.) потом будет нам объяснять, что это все русские", — поделился мнением еще один пользователь.
"Украина не выиграет этот конфликт… Зеленскому пора пойти на уступки, чтобы перестать отправлять на смерть свою молодежь!" — заключил читатель.
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже. Она запланирована на 11:30 по местному времени (22:30 мск).
По словам помощника президента Юрия Ушакова, центральной темой переговоров будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
