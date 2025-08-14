https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035296903.html
"Ты уступишь": во Франции пришли в ярость после слов Зеленского о Путине
"Ты уступишь": во Франции пришли в ярость после слов Зеленского о Путине - РИА Новости, 14.08.2025
"Ты уступишь": во Франции пришли в ярость после слов Зеленского о Путине
Читатели французской газеты Le Figaro жестко отреагировали на заявление Владимира Зеленского о переговорах президента России Владимира Путина и его... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro жестко отреагировали на заявление Владимира Зеленского о переговорах президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.Глава киевского режима назвал предстоящую встречу "личной победой" российского лидера, подчеркнув, что Киев исключает какую-либо возможность вывода своих войск с территории на востоке Украины в рамках предполагаемого мирного соглашения."Зеленский, ты вскоре уступишь — это факт", — написал один из комментаторов."В этом случае не стоит даже заморачиваться и ехать на Аляску, пусть бы даже его пригласили. Он может прекрасно наблюдать, как изо дня в день его страна сокращается в размере", — отметил другой."После стольких страданий его народа и перед лицом перспективы потерять еще больше территорий Зеленский должен обрести здравый смысл и начать переговоры", — подчеркнул еще один пользователь."Зеленский не способен вести переговоры. Держать его в стороне — гарантия успеха для проведения саммита Трампа с Путиным. Украинский народ, уже заплативший тяжелейшую цену, заслуживает, чтобы ему дали шанс на мир", — заключили читатели.Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что речь идет об Анкоридже.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин и Дональд Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
