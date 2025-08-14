https://ria.ru/20250814/zdorove-2035161011.html
Россиянам рассказали, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья
Чаще всего вспышки лихорадки чикунгунья фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки, сообщает Telegram-канал "Объясняем.РФ".
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Чаще всего вспышки лихорадки чикунгунья фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки, сообщает Telegram-канал "Объясняем.РФ"."Чаще всего вспышки лихорадки фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки", — говорится в публикации.В этом году чикугунья распространяется в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении, и недавно вспышку болезни зафиксировали в Китае. Но в России чикугуньи нет."В стране нет зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой, но риск завоза из эндемичных районов остается", — подчеркивается в материале.В Роспотребнадзоре напомнили, что симптомы чикугуньи проявляются через четыре-восемь дней после заражения и включают сильную боль в суставах и мышцах, повышенную температуру, отеки, тошноту, сыпь, усталость и головную боль.Лихорадка чикунгунья – это вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку Денге.
