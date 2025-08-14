https://ria.ru/20250814/zdorove-2035161011.html

Россиянам рассказали, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья

Россиянам рассказали, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья - РИА Новости, 14.08.2025

Россиянам рассказали, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья

Чаще всего вспышки лихорадки чикунгунья фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки, сообщает Telegram-канал "Объясняем.РФ". РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T07:35:00+03:00

2025-08-14T07:35:00+03:00

2025-08-14T09:05:00+03:00

здоровье - общество

южная америка

азия

африка

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Чаще всего вспышки лихорадки чикунгунья фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки, сообщает Telegram-канал "Объясняем.РФ"."Чаще всего вспышки лихорадки фиксируют в странах Южной Америки, Азии и Африки", — говорится в публикации.В этом году чикугунья распространяется в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении, и недавно вспышку болезни зафиксировали в Китае. Но в России чикугуньи нет."В стране нет зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой, но риск завоза из эндемичных районов остается", — подчеркивается в материале.В Роспотребнадзоре напомнили, что симптомы чикугуньи проявляются через четыре-восемь дней после заражения и включают сильную боль в суставах и мышцах, повышенную температуру, отеки, тошноту, сыпь, усталость и головную боль.Лихорадка чикунгунья – это вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку Денге.

https://ria.ru/20250810/kitay-2034406025.html

https://ria.ru/20250806/rospotrebnadzor-2033813469.html

южная америка

азия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, южная америка, азия, африка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)