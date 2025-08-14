https://ria.ru/20250814/vulkan-2035236588.html
Вулкан Ключевской на Камчатке продолжает извергаться
2025-08-14T13:11:00+03:00
2025-08-14T13:11:00+03:00
2025-08-14T13:11:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке демонстрирует интенсивное эксплозивное извержение с фонтанированием лавы и мощными пепловыми выбросами, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН. "Эксплозивное извержение вулкана Ключевской продолжается! Наблюдается стромболианская (фонтанирование лавы) и вулканская активность (много пепла). Пепловый шлейф поднимается до семи-восьми километров над уровнем моря и протягивается на восток от вулкана", — сообщают ученые. Последнее сильное извержение Ключевского началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту от пяти до двенадцати километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа наблюдаются пеплопады.
