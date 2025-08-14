Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на три километра - РИА Новости, 14.08.2025
04:00 14.08.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на три километра
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту трех километров, создав угрозу для местной авиации, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН. "В 11.50 по местному времени (23.50 UTC 13 августа) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на три километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 170 километров на юго-восток от вулкана", - отмечают ученые. Для авиации установлен оранжевый код опасности. Вулкан расположен в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского, в 13 километрах южнее Кроноцкого озера. Специалисты отмечают, что активность вулкана представляет опасность прежде всего для местных авиаперевозок. Выпадения пепла в населенных пунктах не ожидается.
камчатка
петропавловск-камчатский
© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Крашенинникова на Камчатке
© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту трех километров, создав угрозу для местной авиации, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН.
"В 11.50 по местному времени (23.50 UTC 13 августа) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на три километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 170 километров на юго-восток от вулкана", - отмечают ученые.
Для авиации установлен оранжевый код опасности. Вулкан расположен в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского, в 13 километрах южнее Кроноцкого озера.
Специалисты отмечают, что активность вулкана представляет опасность прежде всего для местных авиаперевозок. Выпадения пепла в населенных пунктах не ожидается.
Пепловый выброс на вулкане Карымский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на два километра
Вчера, 03:12
 
