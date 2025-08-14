https://ria.ru/20250814/vulkan-2035149442.html

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на три километра

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг - РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту трех километров, создав угрозу для местной авиации, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) ИВиС ДВО РАН. "В 11.50 по местному времени (23.50 UTC 13 августа) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на три километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 170 километров на юго-восток от вулкана", - отмечают ученые. Для авиации установлен оранжевый код опасности. Вулкан расположен в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского, в 13 километрах южнее Кроноцкого озера. Специалисты отмечают, что активность вулкана представляет опасность прежде всего для местных авиаперевозок. Выпадения пепла в населенных пунктах не ожидается.

