ВСУ вывели из Купянска наемников и националистов, сообщило подполье
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВСУ вывели из Купянска наемников и националистов, что может свидетельствовать о готовности сдать город, сообщил РИА Новости представитель подполья."Купянск готовят к сдаче: вывели основные силы, то есть "контрактников с опытом", идейных националистов, наемников. Сейчас позиции держат мобилизованные", — сказал он.Как заявили агентству на прошлой неделе в силовых структурах, ВСУ лишились большей части путей снабжения группировки в Купянске.В конце июля военный эксперт Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что российская армия зашла на северные окраины города.
