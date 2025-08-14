https://ria.ru/20250814/vsu-2035286948.html

ВСУ вывели из Купянска наемников и националистов, сообщило подполье

ВСУ вывели из Купянска наемников и националистов, что может свидетельствовать о готовности сдать город, сообщил РИА Новости представитель подполья. РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВСУ вывели из Купянска наемников и националистов, что может свидетельствовать о готовности сдать город, сообщил РИА Новости представитель подполья."Купянск готовят к сдаче: вывели основные силы, то есть "контрактников с опытом", идейных националистов, наемников. Сейчас позиции держат мобилизованные", — сказал он.Как заявили агентству на прошлой неделе в силовых структурах, ВСУ лишились большей части путей снабжения группировки в Купянске.В конце июля военный эксперт Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что российская армия зашла на северные окраины города.

