ВСУ вывели из Купянска наемников и националистов, сообщило подполье
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 14.08.2025 (обновлено: 16:02 14.08.2025)
ВСУ вывели из Купянска наемников и националистов, сообщило подполье
ВСУ вывели из Купянска наемников и националистов, что может свидетельствовать о готовности сдать город, сообщил РИА Новости представитель подполья. РИА Новости, 14.08.2025
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВСУ вывели из Купянска наемников и националистов, что может свидетельствовать о готовности сдать город, сообщил РИА Новости представитель подполья."Купянск готовят к сдаче: вывели основные силы, то есть "контрактников с опытом", идейных националистов, наемников. Сейчас позиции держат мобилизованные", — сказал он.Как заявили агентству на прошлой неделе в силовых структурах, ВСУ лишились большей части путей снабжения группировки в Купянске.В конце июля военный эксперт Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что российская армия зашла на северные окраины города.
вооруженные силы украины, харьковская область, андрей марочко
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВСУ вывели из Купянска наемников и националистов, что может свидетельствовать о готовности сдать город, сообщил РИА Новости представитель подполья.
"Купянск готовят к сдаче: вывели основные силы, то есть "контрактников с опытом", идейных националистов, наемников. Сейчас позиции держат мобилизованные", — сказал он.
Боец ВС России вынес на себе более 30 раненых в боях под Купянском
6 августа, 03:32

Купянск — один из ключевых городов для обороны противника в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, которая протекает посередине населенного пункта. Российские войска форсировали водную преграду к северу от города.

Как заявили агентству на прошлой неделе в силовых структурах, ВСУ лишились большей части путей снабжения группировки в Купянске.
В конце июля военный эксперт Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что российская армия зашла на северные окраины города.
