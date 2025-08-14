Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отметили стремление Путина и Трампа к урегулированию на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 14.08.2025 (обновлено: 17:47 14.08.2025)
В Кремле отметили стремление Путина и Трампа к урегулированию на Украине
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия видит взаимную политическую волю президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа решать вопросы, касающиеся украинского конфликта, посредством диалога, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков отметил, что Путин всегда повторяет, что для России предпочтительным является урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, и Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь."В данном случае мы видим взаимную политическую волю двух президентов решать эти вопросы посредством диалога. Это очень хорошо. Посмотрим, что получится из этой встречи", - сказал Песков.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
в мире, украина, россия, встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия видит взаимную политическую волю президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа решать вопросы, касающиеся украинского конфликта, посредством диалога, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Песков отметил, что Путин всегда повторяет, что для России предпочтительным является урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, и Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь.
"В данном случае мы видим взаимную политическую волю двух президентов решать эти вопросы посредством диалога. Это очень хорошо. Посмотрим, что получится из этой встречи", - сказал Песков.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВстреча Путина и Трампа на АляскеВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
